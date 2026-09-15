Retroscena Allegri: i dettagli dellla sfuriata contro la squadra

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Il rapporto tra Massimiliano Allegri e lo spogliatoio del Napoli entra in una nuova fase. Dopo settimane caratterizzate da sorrisi e pacche sulle spalle, nell’intervallo della sfida contro il Bologna il tecnico ha mostrato per la prima volta il suo volto più duro. A raccontare quanto accaduto dietro le porte dello spogliatoio del Maradona è Il Mattino, che descrive una vera e propria sfuriata dell’allenatore livornese.

Il quotidiano scrive: “Nel frattempo gli azzurri hanno scoperto che nel buio di Jekyll abitava Hyde”, spiegando come, tra il primo e il secondo tempo della gara con il Bologna, i calciatori abbiano iniziato a conoscere un Allegri molto diverso da quello visto fino a quel momento.

Allegri cambia volto, urla e accuse nello spogliatoio del Napoli

Nel pezzo de Il Mattino si legge che “altro che carota e basta, sorrisini e pacche sulle spalle: sono spuntati i bastoni, le urla, la levata di scudi, la strigliata”. Una reazione provocata soprattutto dal pessimo primo tempo disputato dagli azzurri.

Allegri avrebbe preteso immediatamente una svolta, accusando il Napoli di “non essere ancora squadra”. Poi il richiamo più duro, urlato ai suoi calciatori: “Questa non è la mentalità giusta”.