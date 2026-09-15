Lobotka-Napoli, la situazione sul rinnovo: il Napoli eserciterà l'opzione
l futuro di Stanislav Lobotka resta uno dei temi da affrontare in casa Napoli. Il centrocampista slovacco continua a essere un punto di riferimento della squadra, ma sul fronte contrattuale la situazione appare ancora tutta da definire. A fare il punto è Il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla scadenza dell’attuale accordo e sulle prospettive del regista azzurro.
Il quotidiano spiega che il rapporto con il Napoli “scadrà il 30 giugno”, ma il club dispone di “un’opzione unilaterale di rinnovo che ovviamente eserciterà”, evitando così il rischio di perdere il calciatore a parametro zero.
Lobotka, difficile immaginare un nuovo rinnovo con il Napoli
Il vero interrogativo riguarda però ciò che accadrà successivamente. Nel pezzo del Corriere dello Sport si legge infatti che “in questo momento è davvero difficile immaginare che Lobo, 32 anni da brindare il 25 novembre, possa prolungare il contratto con il Napoli”.
Un quadro che non sembra essere cambiato neppure dopo la recente presenza in città dei rappresentanti del centrocampista: “I suoi agenti sono stati avvistati di recente da queste parti, ma non è stata segnalata alcuna attività sul fronte rinnovo”, sottolinea il quotidiano.
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