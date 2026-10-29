Podcast Minervini: "Varela simile a Hojlund, è da Napoli! Lucca, andava fatta minusvalenza"

Arturo Minervini, vicedirettore di Tuttonapoli.net, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli potrebbe valutare un giocatore come Varela, con caratteristiche simili a Højlund?

"Al momento non c’è nulla di concreto, ma qualche voce circola e probabilmente un interesse da parte di Manna c’è. Varela ha caratteristiche molto simili a Højlund, ma sembra anche bravo nel gioco palla a terra e forse leggermente più tecnico. In Serie A sta dando l’impressione di essere un giocatore davvero interessante."

Il Napoli dovrebbe puntare maggiormente su giocatori come Varela, considerando le cifre ormai folli del mercato?

"È un ragionamento corretto. Il Napoli ha sempre seguito questa linea, almeno fino all’arrivo di Conte, anche se in parte lo ha fatto pure con lui. Bisogna però contestualizzare le scelte: quando il Napoli acquistò Lucca, per esempio, lo voleva mezza Serie A, compresi Milan e Juventus. All’epoca il prezzo sembrava alto, ma non era una follia. Poi l’operazione è andata male, e questo va riconosciuto."

Dove ha sbagliato il Napoli nella gestione di Lucca?

"L’errore è stato non accettare subito di aver sbagliato, cercando di recuperare l’investimento invece di accettare una minusvalenza. La scorsa estate avrebbe dovuto cederlo a 12-13 milioni, prendere atto della perdita e chiudere la questione. Forse avrebbe trovato una squadra disposta a puntare su di lui e a rivalutarlo. Invece ha insistito, il giocatore ha vissuto un altro flop ed è crollato ulteriormente. Adesso sarà ancora più difficile trovare una sistemazione."