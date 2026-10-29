Allegri "nero come la pece": la reazione in tribuna del tecnico dopo Monza-Napoli

Allegri nero come la pece: il Napoli batte il Monza, la Juve cade a Genova e lui aggancia Spalletti, ma salta lo Stadium

Massimiliano Allegri era già abbastanza dispiaciuto di dover saltare per squalifica il grande ritorno da ex allo Stadium, ma dopo quanto è successo ieri sarà nero come la pece. Il Napoli ha battuto il Monza con Landucci in panchina e il tecnico in tribuna, mentre la Juventus ha perso in trasferta con il Genoa. Un doppio risultato che ha riscritto la classifica e che rende ancora più pesante l’assenza dalla panchina nella sfida di domenica a Torino.

Aggancio a Spalletti a tre giorni dallo scontro diretto

Come scrive il Corriere dello Sport, proprio la sconfitta bianconera ha permesso ad Allegri di agganciare in classifica Spalletti, a tre giorni dallo scontro diretto. Una serata che il tecnico livornese avrebbe voluto vivere da protagonista, magari con la squadra sul campo e lui a guidarla, e che invece l’ha visto seguire il Brianteo dalla tribuna, lontano dai suoi giocatori. Per il Napoli, reduce dal 4-3 al Bodo/Glimt e dal 3-3 con la Roma, è il segnale di una squadra che, nonostante infortuni e rotazioni obbligate, continua a ritrovare punti.

Allo Stadium con Landucci: il peso dell’assenza

Allegri non potrà dunque essere in panchina allo Stadium, sempre che il ricorso non cambi la situazione, e la guida tecnica resterà affidata a Marco Landucci, il suo storico vice. Per il tecnico sarebbe stata la notte del ritorno da ex nella casa dove ha scritto pagine importanti della sua carriera, contro una Juventus fragile e ferita dall’ultimo ko. Un contesto che alimenta l’attesa per una sfida che pesa molto per la classifica e per l’orgoglio, in un calendario che con il Porto in Champions League non concede tregua.