Centro sportivo, avanti tutta con Qualiano: trattativa ai dettagli

Nuovo centro sportivo Napoli, scelta definitiva su Qualiano: preliminare in arrivo, il Comune prevede il cantiere entro gennaio

Il nuovo centro sportivo del Napoli sembra avere ormai una destinazione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la scelta del club è ricaduta in via definitiva sulle aree del comune di Qualiano, dopo settimane di contatti e di incontri che avevano coinvolto anche il presidente De Laurentiis e il sindaco De Leonardis. Un passo avanti importante per un progetto atteso da tempo, che dovrebbe dare al club una nuova casa per gli allenamenti e per il settore giovanile, e che arriva mentre il Napoli porta avanti anche il dossier sul nuovo stadio nell’area orientale.

Scambio di documenti e preliminare: “Avanti a gonfie vele”

Come riferisce Il Mattino, va avanti “a gonfie vele e senza intoppi” lo scambio di documenti tra gli uffici legali del Napoli e delle due società proprietarie dei terreni, tra i cedenti ci sono anche degli eredi, in vista della firma del preliminare. Una fase tecnica ma decisiva, che segna il passaggio dalle trattative alla definizione degli aspetti formali. Il nodo economico, che nelle scorse settimane era stato indicato come l’ostacolo principale, sembra quindi in via di superamento, anche se il testo non fornisce dettagli sulle cifre.

Cantiere entro gennaio?

Al Comune di Qualiano sono sicuri che entro gennaio potrebbe essere aperto il cantiere. Una tempistica ambiziosa, che dipenderà dall’esito della firma del preliminare e dai passaggi autorizzativi, ma che racconta la volontà delle istituzioni locali di accelerare. Per il Napoli sarebbe un tassello strategico, in una stagione in cui la società guarda al futuro su più fronti, tra infrastrutture, mercato e programmazione tecnica.