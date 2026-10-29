Podcast Monza-Napoli, le pagelle di Caporale: “Lang il migliore, Hojlund decisivo, Politano il penitente”

Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli premia Lang e Hojlund: tutti i voti dopo il successo sul Monza.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha commentato la vittoria degli azzurri contro il Monza, terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Massimiliano Allegri, assegnando i voti ai protagonisti della sfida: “Erano tre punti di vitale importanza per il Napoli. Non ci si poteva permettere il lusso di perdere ulteriore terreno in classifica. Sulla carta l'avversario era abbondantemente alla portata, ma a Venezia abbiamo visto che ci abbiamo rimesso le penne e quindi non erano più consentiti passi falsi. Dopo un primo tempo con luci e ombre, il Napoli nella ripresa ha trovato abbastanza presto il gol del nuovo vantaggio e da quel momento è riuscito a controllare la partita, arrotondando il risultato e gestendola abbastanza agevolmente”.

Napoli-Monza, le pagelle di Carlo Caporale: Lang il migliore, Hojlund e Politano decisivi

Milinkovic-Savic 6,5: “Un paio di interventi importanti, uno nel primo tempo e uno nella ripresa. Per la verità anche un paio di sbavature, ma il 6,5 è abbastanza pieno”.

Di Lorenzo 6,5: “Ho apprezzato non soltanto le doti difensive, ma anche la partecipazione alla manovra. Si è proposto bene, accentrandosi sulla linea mediana come facevano i terzini nel Napoli di Spalletti. Un modo di approcciare queste partite che considero apprezzabile”.

Rrahmani 5,5: “Si era visto che non stava bene. Ha avuto qualche indecisione e incertezza, poi è stato sostituito e si è saputo che non era al meglio. Non è stato il solito Rrahmani”.

Rafa Marin 6,5: “Pur non raggiungendo lo standard della prestazione contro la Roma, evidentemente continua a vivere un momento di grazia. Prosegue su quell'onda lunga e ha anche segnato”.

Olivera 6,5: “Ha corso tantissimo, è stato quello che ha fatto più chilometri in questa partita. L'ho visto partecipare molto alla manovra, accentrandosi sulla linea mediana. Un atteggiamento che ho apprezzato”.

Lobotka SV: “Gli facciamo un grande in bocca al lupo, sperando che l'infortunio non sia troppo serio. Il colpo c'è stato, la distorsione pure, speriamo non abbia complicazioni troppo gravose”.

Anguissa 6,5: “Insieme a McTominay ha dato sostanza e qualità al centrocampo, disputando una gara lineare, molto solida e concreta. Sono qualità fondamentali in questo tipo di partite per evitare rischi e situazioni pericolose”.

McTominay 6,5: “Ha dato sostanza e qualità al centrocampo. Una prestazione lineare, solida e concreta, che ha contribuito a dare equilibrio alla squadra soprattutto nel secondo tempo”.

Politano 7: “Mi verrebbe da soprannominarlo il penitente, perché prima commette qualche sbavatura sul gol del Monza. Poteva essere più cattivo nel chiudere sul traversone che ha consentito il colpo di testa di Varela. Poi però si fa perdonare, come già accaduto nelle partite precedenti. Il suo gol è stato di giustezza, con quel sinistro a giro rasoterra nell'angolino che non ha dato scampo al portiere”.

Hojlund 7-: “Ha fatto subito gol, si è sbloccato e la rete è stata anche molto bella. Ha lottato per tutta la partita, confermando di essere in salute. Ritrovare il gol potrebbe dargli quella spinta morale in più che sarà sicuramente utile nelle prossime partite”.

Lang 7: “L'ho visto come il migliore della partita, mi è piaciuto particolarmente. È entrato in tante giocate, ha fatto assist e soprattutto ha partecipato al gioco sia in possesso sia in fase di non possesso. Mi sembra un giocatore che, passettino dopo passettino, sta entrando sempre di più nello spirito di squadra e nel modo di giocare del Napoli di Allegri. Ho voluto premiarlo per una prestazione che ritengo molto positiva”.

Gilmour 6: “Una prova lineare, di sostanza, senza eccedere in particolari finezze. È andato al sodo e ha amministrato il pallone, come al solito, molto bene”.

Marianucci 6: “Non è stato particolarmente impegnato. Ha svolto un compito pressoché agevole, perché nel secondo tempo, dopo il 2-1, il Napoli ha praticamente tolto al Monza la possibilità di rendersi pericoloso”.

Vergara 6: “È partito un po' lento quando è entrato in campo, poi ha accelerato un paio di volte. Ho apprezzato soprattutto la capacità di attaccare la profondità a destra e di andare sul destro anziché rientrare sempre sul sinistro, che è il suo piede forte. È un indice del lavoro svolto sul campo che può essergli molto utile”.

De Bruyne 6,5: “Quando è entrato sembrava che stesse già giocando da tempo. Ha segnato un gol rendendo semplice una conclusione che non era affatto semplicissima, nonostante fosse da pochi passi. Ha tirato con grande scioltezza e poi ha amministrato il pallone in maniera egregia, come sa fare lui”.

Lucca SV: “Pochi minuti per lui. Ha lottato e questo è apprezzabile, ma è chiaro che da Lucca ci attendiamo ben altro”.

Allegri 6,5: “Ho apprezzato la gestione tecnica, il modo di schierare la squadra dall'inizio e di non fare troppo turnover. Era una partita delicata, nella quale il Napoli doveva consolidarsi dopo le ultime prestazioni e secondo me lo ha fatto. Bisogna andare al concreto, al sodo. Poi, una volta messo al sicuro il risultato, con i cinque cambi è stato possibile effettuare le rotazioni e far rifiatare qualcuno”.