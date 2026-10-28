Allegri eguaglia un dato dell'era Spalletti! Non accadeva dall'anno del 3° scudetto
Il Napoli ritrova una continuità realizzativa che mancava da oltre quattro anni. Gli azzurri sono riusciti a segnare almeno tre gol per tre partite consecutive, un traguardo che non veniva raggiunto dall'ottobre del 2022, quando sulla panchina partenopea sedeva Luciano Spalletti. Un dato significativo per la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che conferma i progressi della squadra in fase offensiva e rappresenta un segnale incoraggiante dopo le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione.
Napoli, tre partite consecutive con almeno tre gol: il precedente nell'anno dello scudetto
Per ritrovare una striscia simile bisogna tornare all'ottobre 2022, nella stagione che avrebbe portato il Napoli alla conquista del terzo scudetto. La squadra allenata da Spalletti realizzò quattro reti nella trasferta contro la Cremonese, vinta 4-1, altre quattro nel successo casalingo per 4-2 contro l'Ajax in Champions League e tre nella vittoria per 3-2 contro il Bologna. Tre partite consecutive con almeno tre gol segnati, per un totale di 11 reti. Un precedente prestigioso che torna d'attualità grazie alla ritrovata prolificità degli azzurri, capaci di ripetere una sequenza realizzativa che mancava da quella stagione.
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