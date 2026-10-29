L'editoriale Chiariello: “Tre buone notizie da Monza. Il Napoli può dare spallata definitiva a Spalletti"

Umberto Chiariello esalta il Napoli e Politano, analizza la crisi della Juventus e il futuro di Spalletti.

La vittoria per 4-1 del Napoli sul campo del Monza rilancia le ambizioni degli azzurri e offre diversi spunti positivi secondo Umberto Chiariello. Nel corso del suo editoriale a "Campania Sport", trasmissione in onda su Canale 21, il giornalista ha evidenziato soprattutto il ritorno al gol di Rasmus Hojlund, la prestazione di Matteo Politano e la ritrovata prolificità offensiva della squadra di Massimiliano Allegri. “La prima notizia è che si è sbloccato Hojlund e si è sbloccato il Napoli. La seconda, mi fa molto piacere poterla dare, è che Politano è un ragazzo orgoglioso, meraviglioso, che in tanti hanno dato per finito, denigrato, non conoscendone il carattere. Anche oggi ha sprecato la palla del 2-0, come quella del 3-0 con la Roma, ma è lui che ha indirizzato la partita con uno splendido gol a inizio ripresa. Anche oggi gol e assist, Politano è un giocatore sul quale si può sempre contare”.

Chiariello: “Il Napoli ha ritrovato l'attacco, Lang comincia a dimostrare il suo valore”

Chiariello ha poi sottolineato i benefici del ritorno al 4-3-3, con tre attaccanti di ruolo e una maggiore capacità di creare occasioni da gol. Particolare attenzione anche alla crescita di Noa Lang e all'impatto di Kevin De Bruyne nella ripresa. “La terza buona notizia, che è la più importante, è che il Napoli ha ritrovato l'attacco: quattro gol al Bodø/Glimt, tre alla Roma, che aveva la difesa meno battuta d'Europa, quattro a Monza e tante occasioni da gol. Questo vuol dire che questo Napoli a trazione anteriore, con tre attaccanti e con un Lang che svolge un compito ingrato, poco visibile, ha dimostrato che servono gli attaccanti per vincere le partite. Oggi Lang ha fatto due assist fantastici, di cui uno concretizzato in gol da De Bruyne e uno non sfruttato da Hojlund, oltre a un bel pallone sulla testa di McTominay. Lang il suo comincia a farlo, basta dargli fiducia. Il Napoli nel secondo tempo ha mostrato forza e personalità e De Bruyne è entrato benissimo”.

Il giornalista ha infine allargato l'analisi alla situazione delle dirette concorrenti, soffermandosi sulle sconfitte di Juventus e Milan e sul prossimo confronto tra gli azzurri e la formazione allenata da Luciano Spalletti. “Parliamoci chiaro, la Juve è crollata, Spalletti potrebbe avere i giorni segnati e il Napoli potrebbe dargli la spallata definitiva. La Juve non è fuggita, il Milan ha perso in casa, sono due ottime notizie. Erano le nostre contendenti principali. La terza è la Lazio, che ora vola, ma per cominciare a frenarla ci dobbiamo pensare noi. Se qualche motivo di preoccupazione ancora c'è, il Napoli nelle ultime partite ha cambiato assetto, è tornato al 4-3-3, gioca stabilmente con tre attaccanti. È una squadra forte, che ancora non è equilibrata e ha qualche problema nella fase difensiva, ma può dire la sua in questo campionato. La giornata di oggi certifica che il Napoli è rientrato in lotta perlomeno per la zona coppe. Le contendenti principali, Milan e Juve, sono frenate e il Napoli, che doveva battere tre colpi a Monza, ne ha battuti quattro”.