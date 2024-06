Allenatore Napoli, oggi è il giorno di Antonio Conte! Ieri cena a Roma con ADL, Manna e Chiavelli

Fonte: di Antonio Gaito, Pierpaolo Matrone, Fabio Tarantino, Davide Baratto, Antonio Noto, Francesco Carbone

00.05 - Oggi è il giorno di Antonio Conte! Ieri cena a Roma con De Laurentiis, Manna e Chiavelli.

23.28 - Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis hanno cenato stasera insieme a Roma prima della firma del contratto e dell’annuncio ufficiale previsti nella giornata di domani. (Qui la foto)

22.49 - Antonio Conte è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Atterrato nel pomeriggio a Roma, il tecnico ha incontrato il responsabile dell'area sportiva Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis negli uffici della Filmauro. L'incontro è durato circa due ore. Dopo il summit sono stati a cena nella Capitale. Cena che, riferisce Sky Sport, è appena terminata.

20.27 - E’ appena terminato il primo incontro a Roma tra Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e il responsabile dell’area tecnica Giovanni Manna. Questa sera l'allenatore salentino cenerà nella Capitale con il responsabile dell'area sportiva Giovanni Manna e con il presidente Aurelio De Laurentiis. Domani firmerà il contratto con la società azzurra.

20.20 - Antonio Conte e il Napoli hanno idee chiare, a cominciare dal mercato. Kvaratskhelia e Di Lorenzo intoccabili, in entrata due innesti di peso come quelli di Buongiorno dal Torino in difesa e di Lukaku in attacco rientrato al Chelsea dopo la parentesi con la Roma.

18.55 - Antonio Conte è a Roma negli uffici della Filmauro, a Piazza Venezia. Il nuovo allenatore del Napoli è atteso dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo, Giovanni Manna. Ceneranno insieme e poi Conte firmerà il contratto che ha già accettato tramite pec nei giorni scorsi. L'annuncio dovrebbe arrivare domani, ma si tratta soltanto di una formalità.

18.30 - Antonio Conte sarà tra poche ore ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Oggi il tecnico salentino atterrato a Roma, accompagnato dal ds del Napoli Giovanni Manna. Come previsto, domani si firmerà il triennale che lo legherà al club di De Laurentiis.

18.20 - Prima autografo da allenatore in pectore del Napoli per Antonio Conte che, come mostra su X il tifoso azzurro, ha scritto questa dedica: "A Lorenzo e Francesco con affetto e Forza Napoli!!!".

18.00 - Antonio Conte sta per diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino è appena atterrato a Roma, rispettate le tempistiche: domani, mercoledì 5 giugno, ci sarà la firma del contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2027 e poi l'annuncio ufficiale. Stasera sarà a cena con il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna.

17.54 - Antonio Conte è sbarcato oggi pomeriggio a Roma per incontrare il presidente del Napoli De Laurentiis e il ds azzurro Manna e preparare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Dopo l’annuncio, in agenda domani, si passerà a pianificare la presentazione, che dovrebbe andare in scena a Napoli la prossima settimana. Il club di De Laurentiis sta valutando la location e il giorno migliori. A riferirlo nella propria edizione online, è il Corriere dello Sport.

13.30 - Novità sulla presentazione. L’idea del Napoli è quella di presentare Conte il 13 giugno, l’ipotesi è quella di farlo al teatrino di corte al Palazzo Reale, ma ci sarebbe anche l’idea di presentarlo allo Stadio Maradona. Il Napoli ci sta pensando, ci sarebbe la conferenza nella sala stampa e poi al termine un saluto ai tifosi presenti sugli spalti dello stadio, come accadde alla presentazione di Diego Armando Maradona. A riferirlo è Kiss Kiss Napoli.

07.10 - Conte e De Laurentiis domani sposi. L’appuntamento con il presidente e il ds Manna è a Roma, dicevamo, ma i legali hanno già messo a posto tutti i dettagli, tutte le questioni tecniche: il pool di Conte da un lato, quello di De Laurentiis dall’altro. L’accordo è cosa fatta da tempo: il signor Antonio firmerà un contratto triennale senza clausole, senza alcuna opzione di uscita anticipata a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte, con un ingaggio di 6 milioni più bonus Champions e scudetto a stagione.

13.15 - Antonio Conte sarà presentato il 13 giugno? L'ipotesi più accreditata - secondo Kiss Kiss Napoli - è che Conte venga presentato nel giorno di Sant'Antonio, tra dieci giorni, e una possibile location è il Palazzo Reale, visto che la presentazione non si potrà tenere al Maradona.

10.00 - Fake news nelle ultime ore: Conte non è in città! Il tweet presidenziale è atteso mercoledì, ma intanto in giornata si sono diffusi rumors su un approdo in città del tecnico di Lecce, ma in realtà il tecnico è ancora in vacanza e arriverà in città probabilmente solo nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa (ancora da confermare).

9.00 - Mercoledì mattina la firma! Sarà merecoledì mattina il giorno della firma di Antonio Conte, a Roma. In queste ore si sono diffusi rumors su un approdo a Napoli del tecnico, ma arriverà solo nel giorno della presentazione ufficiale

21.00 - Antonio Conte sarà a breve il prossimo allenatore del Napoli, manca sempre meno. Di rientro dalle rispettive vacanze, De Laurentiis e il tecnico si incontreranno e tra mercoledì e giovedì metteranno tutto nero su bianco.

19.00 - Tra martedì e mercoledì il Napoli annuncerà l’arrivo sulla panchina azzurra di Antonio Conte.

17.07 - E' partito il countdown per la firma e l'annuncio ufficiale di Antonio Conte. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha terminato le sue vacanze alle Baleari ed è di rientro da Ibiza. Il patron azzurro, insieme alla moglie Jacqueline e alla figlia Valentina, si è imbarcato su un volo che lo dovrebbe riportare a Napoli intorno alle 18.

14.45 - Conte in vacanza prima della firma. Antonio Conte, in attesa della firma col Napoli e dell'annuncio ufficiale, è stato recentemente avvistato a Vibo Marina, in Calabria. Il tecnico salentino ha deciso di concedersi qualche giorno di relax prima di immergersi completamente nella nuova sfida azzurra. Arrivato a Vibo Marina con la sua imbarcazione, Conte si è fermato al pontile Marina Carmelo. Dopo la sosta a Vibo Marina, l'ex Tottenham è ripartito verso le splendide Isole Eolie, in particolare ha visitato Panarea e Lipari.

13.15 - C’è il preferito di Conte per sostituire Osimhen. Il Napoli sonda il mercato degli attaccanti alla ricerca del possibile sostituto di Victor Osimhen. Tra i centravanti sondati dal club azzurro David, Lukaku, Gimenez e Dovbyk. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, la coppia Manna-Conte ha messo un attaccante in cima alla lista dei desideri: Viktor Gyökeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona. "Ad Antonio Conte piacerebbe l'attaccante dello Sporting".

12.30 - Giorgio Chiellini ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'ex difensore della Juventus è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport per analizzare l'arrivo a Napoli di Antonio Conte (tra mercoledì e giovedì dovrebbero arrivare le firme, ndr). "Lo vedo bene, credo che si sia riposato e ne aveva bisogno dopo alcune questioni personali che lo hanno colpito. Non l'ho visto di recente, ma l'ho percepito carico e Napoli è una piazza che ti dà molto, ti carica molto".

07.55 - Conte-ADL, pronti alle nozze: novità sulla figura di Oriali. L'edizione odierrna del Corriere dello Sport scrive dello staff che accompagnerà il tecnico nella sua nuova avventura, specificando come Lele Oriali dovrà diventare una figura di rifimento all'interno dello spogliatoio.

19.15 - Conte firma tra martedì e mercoledì. In un primo momento si era detto che il tecnico salentino avrebbe firmato lunedì, invece stando a quanto riferito da Sky Sport il nero su bianco dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì. Resta questione di giorni, comunque. Dopodiché sarà tutto pronto per la nuova era azzurra e Conte sarà presentato alla piazza.

15.55 - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, conferma su X che nell’accordo tra il Napoli e Antonio Conte non c'è nessuna clausola di addio anticipato dopo una sola stagione: “Il contratto di Antonio Conte con il Napoli non prevede alcuna clausola specifica per la risoluzione anticipata dell'accordo. Il contratto avrà validità fino a giugno 2027, nessuna clausola di uscita. Qualsiasi risoluzione anticipata non avrebbe un importo fisso o garantito ufficiale".

14.30 - Attenzione alla curiosità social: al post del noto profilo internazionale 433 sull'approdo di Antonio Conte al Napoli, è arrivato il like del bomber dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres. La sua clausola vale 100mln di euro, già da mesi viene accostato alle big europee, ma non sono mancati anche i rumors su un possibile approdo al Napoli nonostante l'assenza dalle coppe europee. Intanto, il like a Conte al Napoli non è passato inosservato ai tanti tifosi del Napoli.

14.00 - Conte cambia subito le date di Castel di Sangro - Il Napoli sapeva che sarebbero state soggette a cambiamento, ma per la decisione aspettava il nuovo allenatore. C’è la Coppa Italia, che vedrà il Napoli impegnato tra il 10 e il 14 agosto per i 32esimi in gara unica, e come prevedibile Conte ha già fatto sapere che bisognerà rientrare prima da Castel di Sangro. Secondo il quotidiano Il Roma, il secondo ritiro finirà con qualche giorno di anticipo: come minimo Conte avrà bisogno di quattro-cinque giorni a Castel Volturno per preparare la prima partita ufficiale, che sarà già un importante test.

10.00 - Raggiunto anche l’accordo con i 5 componenti dello staff tecnico: il fratello dell’allenatore pugliese e match analyst Gianluca, il fidatissimo team manager Gabriele Oriali, il vice Cristian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti ed Elvis Abbruscato, che avrà compiti di raccordo pure con il settore giovanile. Non ci sono più ostacoli da superare: lunedì sarà il giorno dell'annuncio.

9.30 - Conte-Manna lavorano sul mercato già da mese. Ieri sono stati ultimati tutti i dettagli, ma le parti in realtà - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - stanno già lavorando da più di un mese insieme, da quando cioè sono emerse le prime voci sull’ingaggio del nuovo direttore sportivo, poi ufficializzato nei giorni scorsi. Si lavora sotto traccia sul mercato, e ci saranno almeno tre acquisti, uno per ogni ruolo. In difesa non è una novità la corte ad Alessandro Buongiorno del Torino, l'assalto è serrato e i primi incontri sono stati positivi per cercare di chiudere la trattativa.

9.00 - Kvara ha detto sì a Conte. Nonostante i rumors dalla Francia, il Corriere dello Sport quest'oggi annuncia il sì del georgiano alla permanenza a Napoli ed un'offerta da 110mln respinta da ADL: "Kvaratskhelia non è in vendita, è un pilastro del futuro, è uno degli incedibili di Conte. Ed è proprio la prospettiva di lavorare con lui che ha indotto Khvicha a dare assoluta disponibilità a proseguire con rinnovato entusiasmo la propria esperienza napoletana. Kvara ha già abbracciato Conte. Idealmente. Però l’ha fatto".

8.00 - Niente presentazione al San Carlo. L’idea, trapelata nei giorni scorsi, ora perde forza. Il Napoli aveva chiesto una disponibilità di massima anche ai dirigenti del teatro lirico per la prossima settimana, orientativamente per martedì, ma l’ipotesi sembra saltata. Il piano, come già dimostrato in altre occasioni, è quello di individuare una location che si coniughi con uno dei luoghi iconici di Napoli, ma la ricerca a quanto pare è appena cominciata.

21.00 - Manca solo l'annuncio ufficiale, tramite il classico tweet di Aurelio De Laurentiis, e poi Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il giorno tanto atteso dovrebbe essere quello di lunedì.

20.40 - Arrivano altre conferme sull'accorso totale tra il Napoli ed Antonio Conte, ormai virtualmente nuovo allenatore azzurro. Nelle ultime ore è infatti stato trovato l'accordo definitivo tra le parti sua sull'ingaggio che sui bonus che il tecnico andrà a percepire nella sua nuova avventura in Serie A. Per quel che riguarda la presentazione invece, lo stesso presidente azzurro sta pensando a qualcosa di speciale, per avvicinare subito Conte a quelli che saranno i suoi nuovi tifosi.

19.50 - Ci siamo! Antonio Conte è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime tre stagioni. La lunga trattativa è arrivata al termine, ecco i dettagli riferiti su X da Romano: "Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! Accordo raggiunto su ogni dettaglio comprese le aggiunte, al netto dello stipendio fisso, dei diritti d'immagine e dei membri dello staff. Conte firmerà il contratto valido fino a giugno 2027, documenti approvati. Grande appuntamento per il Napoli".

12.20 - Antonio Conte e il Napoli stanno per definire gli ultimi dettagli del contratto! Accordo in vigore sui diritti di immagine, stipendio fisso e confermata anche la durata dell'accordo - fino a giugno 2027. In fase di definizione anche lo staff… con Lele Oriali pronto a incontrare la società per completare il tutto. Ingaggio record per un allenatore e ingaggio più alto tra gli attuali allenatori della Serie A, tutto pronto per Conte al Napoli. A scriverlo è Fabrizio Romano.

9.00 - Il Napoli è pronto ad accogliere Antonio Conte. Per Il Mattino, sarà uno sbarco spettacolare, imponente, destinato soprattutto a impressionare il resto della serie A. Tutto praticamente fatto e da oggi in poi ogni istante può essere quello giusto per l'annuncio. Definita anche la location per la presentazione: sarà al Teatro San Carlo, probabilmente già martedì.

20.00 - Cresce l'attesa per la definizione dell'arrivo di Antonio Conte al Napoli. Ormai ci siamo, manca sempre meno alla fumata bianca e all'annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, si stanno ultimando gli ultimi dettagli. Nell’accordo tra le parti non ci sarà una clausola risolutiva. Ci sono anche spifferi sulla macchina organizzativa circa una possibile presentazione del tecnico salentino in grande stile, come quando sono arrivati grandi nomi. Si vocifera persino del Teatro San Carlo.

15.00 - Di Lorenzo e Kvara punti fondamentali del nuovo progetto. Secondo la Rai, Conte avrebbe già avuto un primo colloquio col capitano azzurro. Una telefonata che Di Lorenzo avrebbe molto apprezzato. Pochi giorni e arriverà il sospirato tweet di ADL.

14.40 - Nessuna clausola d'uscita. Secondo la Rai, Antonio Conte è irato per le fughe di notizie assolutamente prive di fondamenta. Non c'è nessuna clausola di addio anticipato dopo una sola stagione. Il tecnico ha accettato 6mln milioni più bonus e tre anni puliti privi di clausole di uscita. Antonio è entusiasta del Napoli.

14.20 - Non dovrebbe essere quella oggi la giornata dell'annuncio ufficiale. Tutto però è andato per il verso giusto anche nelle ultime ore, ma non c'è ancora la firma per poter annunciare l'accordo anche se Antonio Conte è già al lavoro col ds Manna.

13.30 - Conte e il suo staff sono già operativi. Oriali ha già fatto delle telefonate a diversi calciatori e i colloqui tra Manna e Conte sono già vivi: il direttore sportivo - specifica Valter De Maggio - ha fatto sapere all'ex Inter e Juventus di aver ricevuto delle offerte Caprile, Folorunsho, Gaetano, Zerbin e Cheddira. Conte li ha blindati, si oppone alle cessioni. Li vuole testare a Dimaro e a Castel di Sangro, vuole parlarci. E solo dopo si deciderà.

12.40 - Antonio Conte e il Napoli sono sempre più vicini. La trattativa sta per concludersi con l'epilogo ormai annunciato da giorni: il 55enne leccese diventerà il nuovo condottiero azzurro e firmerà un contratto fino al 2027. De Laurentiis affiderà a lui la ricostruzione dopo il decimo posto di questa stagione. Manca poco all'annuncio ufficiale da parte della società. L'avventura di Conte sta per cominciare.

10.00 - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Antonio Conte, del contratto, del futuro ormai prossimo: "L’ingaggio sarà di 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono alcuni bonus relativi ai traguardi raggiunti dalla squadra. La durata invece sarà triennale, senza opzioni. Aurelio De Laurentiis, dunque, è andato incontro alle richieste dell’allenatore, rispetto alla proposta iniziale di 6,5 milioni più una componente variabile.

Un’offerta che di per sé era già una deroga della politica adottata finora, che prevede un tetto salariale di 3,5 milioni per ogni tesserato, salvo rare eccezioni. I nodi sono i diritti d’immagine, come di consueto, e l’inserimento di una clausola per l’interruzione anticipata del rapporto".

18.00 - In attesa dell'ufficialità di Conte, è appena arrivata quella di Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli. Ecco l'annuncio ufficiale del club partenopeo: "La SSCN è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva". Per Manna, a cui la società ha dato piena fiducia con 5 anni di contratto, subito ore frenetiche perché il lavoro che lo attende è enorme. Può partire la rifondazione. Il primo tassello, in questo senso, sarà la scelta dell'allenatore con Antonio Conte ormai ad un passo.

17.30 - Sono ore caldissime per l'arrivo di Antonio Conte: gli avvocati sono sempre a lavoro per sistemare i dettagli. I contratti, difatti, sono molto lunghi e complessi e le parti continuano a lavorare a un accordo totale anche per quel che riguarda aspetti come i diritti d'immagine e eventuali penali.

15.00 - Antonio Conte è pronto a guidare Manna nella rifondazione del Napoli. 8 giocatori per ripartire, almeno 10, invece, i calciatori in partenza. Il lavoro sul contratto triennale prosegue spedito e poi bisognerà risolvere i nodi relativi al sostituto di Osimhen; al rinnovo di Kvaratskhelia e al futuro di Di Lorenzo e Meret. Secondo Sky, per Conte il capitano è insostituibile, uno degli otto, insieme a Meret Rahamani Anguissa Lobotka, Politano, Kvara e Raspadori. Su questa base, ritenuta di primo livello, bisognerà lavorare. Per tornare ai livelli di un anno fa.

13.00 - L'annuncio è di Ciro Venerato: Conte-Napoli, ci siamo. Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis ufficializzerà l'ingaggio di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli dopo una lunga e tortuosa trattativa che ha vissuto alti e bassi dal 24 aprile in poi. Contratto triennale per il feroce salentino: 6,5 milioni di base fissa più incentivi e bonus fissi (legati a scudetto, qualificazione Champions e Coppa Italia) che avvicineranno l'ex juventino ai 9 milioni e rotti.

11.00 - ADL ha stanziato una cifra super per il mercato: 200 mln per Conte. A scriverne è l'edizione odierna di Tuttosport: "E in attesa di perfezionare gli ultimi aspetti burocratici, il presidente De Laurentiis gli ha già consegnato le chiavi del Napoli, mettendogli a disposizione un budget di 200 milioni da spendere sul mercato. Un difensore, un centrocampista e un attaccante sono i primi tre colpi da mettere a segno per il rilancio".

9.00 - I quattro incedibili di Antonio Conte. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero quattro i calciatori su cui il tecnico ha posto un veto alla società in merito ad una loro possibile cessione nel mercato estivo: "Bisognerà sacrificarsi prima di far cantare il pallone. Per questo Conte non immagina il domani senza Kvaratskhelia. Al club ha già chiesto la sua conferma al pari di quella di Lobotka, Anguissa e Di Lorenzo, al netto della situazione attuale del capitano. Riferimenti dai quali ripartire e attorno ai quali costruire l'organico del futuro" si legge.

23.00 - Di Conte a Napoli ne ha parlato anche chi lo conosce benissimo come il capo-delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon a margine della premiazione del Globe Awards Europe: "Per me è un binomio perfetto, esplosivo, che arriva nel momento ideale per entrambe le parti. Conte a Napoli troverà emozioni ed energie di cui lui si nutre e Napoli troverà il condottiero del quale certe realtà hanno bisogno".

19.15 - Matteo Moretto, giornalista ed esperti di mercato di Relevo, ha riferito in un post sui social gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte: "Il Napoli e Antonio Conte sono ancora alla fase della revisione dei contratti. Da chiarire e sistemare alcuni punti importanti tra cui i diritti di immagine. La lunghezza dell’accordo (2027) è confermata. Nulla di firmato. Le parti continueranno a lavorarci nei prossimi giorni per arrivare a una chiusura totale".

19.10 - Non c'è ancora la fumata bianca, ma altri passi avanti si stanno facendo in direzione del closing. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Gli avvocati del Napoli e il campo di Antonio Conte hanno iniziato oggi a rivedere tutti i contratti. Contratto fino a giugno 2027, confermato. Diversi i punti in discussione sulla struttura dell'affare, intanto Conte ha deciso il suo staff. Non verrà firmato nulla oggi, ne seguiranno altri questa settimana".

18.20 - Sono giorni cruciali per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ne parla il quotidiano Repubblica, nella sua edizione on line: “L’accordo economico è stato trovato sulla base di un triennale da 9 milioni a stagione, più 1 di bonus in caso di vittoria del campionato. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è chiudere la trattativa entro il 2 giugno, per poi organizzare la presentazione del tecnico leccese in grande stile”.

17.40 - Ci sono ancora degli aspetti da limare, ma Antonio Conte è molto vicino al Napoli. Gli avvocati del club partenopeo e l'entourage dell'ex allenatore della Juventus stanno discutendo i dettagli principali del contratto per portare l'affare alla fumata bianca. Per la firma bisognerà aspettare ancora, ma la trattativa è in una fase sempre più avanzata.

13.00 - Conte si sia già messo in contatto in maniera informale con alcuni giocatori del Napoli e si lavora allo staff: i nomi, mettendo insieme il patrimonio storico e le esperienze precedenti, sono quelli del vice Christian Stellini; di Gianluca Conte, suo fratello e match analyst; dei preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno (che troverebbero Francesco Sinatti). E poi Lele Oriali, con lui all’Inter e in Nazionale.

22.35 - Prosegue l'iter burocratico tra le parti. Come riporta il giornalista Rai Ciro Venerato, in giornata sono già state inviate le bozze contrattuali all'avvocato Grassani, legale del club che dovrà esaminare i documenti. I I tempi stimati per la chiusura della trattativa sono inferiori ai dieci giorni annunciati da De Laurentiis.

21.10 - La trattativa tra Antonio Conte e il Napoli è agli stadi finali! Come riporta Sky Sport sono state cifre e durata dell'accordo, mancano da limare solo i dettagli su clausole, diritti di immagine e penali. Come aggiunto poi dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, già da domani si lavorerà alla parte finale della trattativa con il club molto fiducioso chiudere già in settimana.

15.00 - "Nuovo incontro in queste ore con Conte per cercare di sistemare gli accordi. Intanto, l'allenatore ha dichiarato al direttore sportivo Manna di ritenere Di Lorenzo incedibile". Così Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, dà le ultime su Antonio Conte e fa riferimento anche alle dichiarazioni dell'agente di Giovanno Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che ha dichiarato che "la storia tra il Napoli e di Lorenzo è finita". Sul sito del giornalista si legge quanto segue: "Antonio Conte ha un'opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni dell'agente. Infatti, per l'allenatore, che è attualmente in trattativa con il Napoli, Di Lorenzo è incedibile, e sarebbe un punto fermo della sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore".

13.50 - Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli. L'allenatore salentino sta trattando da tempo ormai con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna e adesso siamo alle fasi conclusive dell'operazione. Le ultime arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Dopo l'approvazione del presidente de Laurentiis, gli avvocati del Napoli e l'entourage di Antonio Conte stanno ora lavorando sui dettagli chiave del contratto per portare a termine l'affare. Nessuna firma prevista per oggi, ma ora si sta lavorando sugli aspetti legali e sui dettagli, avanzando per completare l'accordo".

13:10 - C'è l'accordo con Conte per un contratto triennale, tutti i segnali sono positivi. Ci sono cose da limare, ma un accordo di massima sì. Una volta sistemati questi particolari Conte firmerà con il Napoli. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

12.40 - La redazione di Sky Sport dopo le parole di De Laurentiis sul nuovo allenatore aggiorna al situazione ribadendo che Conte è il primo della lista. "I contatti fra le parti sono ripresi in maniera forte verso la fine della scorsa settimana: Conte è sempre stata una prima scelta del Napoli e ora che il presidente ha dato il suo via libera per chiudere, fra oggi e domani andrà in scena un nuovo (e forse decisivo) incontro tra l’allenatore e il nuovo direttore sportivo del Napoli Manna (che in questi giorni ha svolto un preziosissimo lavoro nell’avvicinare le posizioni di De Laurentiis e Conte). Si cerca l’intesa definitiva e c’è ottimismo e volontà di chiudere da entrambe le parti. La proposta sul tavolo è quella di un contratto triennale a circa 8 milioni di euro l'anno (6 circa di parte fissa e 2 di bonus). Nel momento in cui si dovesse raggiungerà l'intesa, poi partirà la macchina contrattuale che richiederà come al solito un po' di tempo".

11.10 - "Quella cosa il presidente non ve la dice...", così Guido Trombetti dal palco di Jambo accanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Non si cita mai il nome di Conte, eppure è di lui che si parla. De Laurentiis aggiunge: "Non è che non gliela dico, non gliela posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equita del ragionamento".

08.30 - Antonio Conte e Giovanni Manna si incontreranno ancora. Oggi o al massimo domani a Torino, dove vivono entrambi: un ottimo segno e anche il segnale della reciproca voglia di lavorare insieme.

Le distanze sono sempre meno ampie, soprattutto sotto il profilo dell'ingaggio: il tecnico si avvicina alla proposta del Napoli di 7 milioni a stagione più 2 di bonus in caso di raggiungimento della Champions, più un altro milione in chiave scudetto

23.55 - Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Tra domani e martedì ci sarà un altro incontro con Manna, c’è via libera di De Laurentiis. L’accordo dovrebbe essere per un contratto triennale attorno agli 8 milioni netti a stagione. Bisogna avere il sì definitivo da entrambe le parti e iniziare a stendere i contratti, però ci sono segnali forti arrivati nelle ultime ore per Conte che possa diventare l’allenatore del Napoli

19.45 - Nessuna bozza scritta inviata a Antonio Conte. Anche perché chi dovrebbe redigerla era in Veneto e solo da domani sarà nel suo ufficio legale in attesa di comunicazioni campane. Tra Conte e il Napoli vanno chiarite e definite ancora numerosi aspetti. Ma si lavora alacremente per chiudere il cerchio. Anche stasera risulta una nuova importante call tra le parti. Ma c'è massima cautela nei protagonisti prima di dare per fatto l'accordo. Attesa spasmodica ma c'è la volontà di definire prima possibile il triennale. Inutile anticipare tempi e annunci. Ma Conte e il Napoli presto saranno una sola cosa. A riferirlo ai microfoni di Rainews 24 è il giornalista esperto di mercato Rai Ciro Venerato.

18.50 - Antonio Conte è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce su X il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli ha inviato ad Antonio Conte una proposta di contratto valida fino a giugno 2027 per un ingaggio record per il club. Dettagli chiave da discutere la prossima settimana con De Laurentiis, lunedì ancora a Napoli per un evento pubblico. Conte, è sempre stato aperto al lavoro del Napoli ed entusiasta del progetto".

16.10 - Antonio Conte al Napoli: ci siamo! Nelle prossime 48 ore è in programma un nuovo e decisivo incontro tra il tecnico ed il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, per chiudere un'intesa definitiva. La trattativa va quindi avanti e tra le parti c'è ottimismo e volontà di chiudere per poter far partire le manovre di mercato e ridare slancio al Napoli.

15.30 - Conte porterà con se il suo staff storico e dovrebbe arrivare anche Oriali come team manager. Domani potrebbe essere il giorno decisivo, ma la strada è tracciata: Antonio Conte è ad un passo dal Napoli. Le cifre sono quelle anticipate ieri: 3 anni a 6.5+2 di bonus. Lo riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Dazn Orazio Accomando.

14.45 - Antonio Conte sta completando il suo staff (Stellini, G.Conte, Coratti + altri 1-2 collaboratori) per diventare il nuovo allenatore di Napoli . E' pronto per tornare in panchina ed è molto motivato. Gli piacerebbe avere anche Lele Oriali come braccio destro. Pronto un contratto fino al 2027 (6,5 milioni di euro all'anno + 2 milioni di bonus se il Napoli si qualifica in Champions League), come rivelato ieri. Tempo di pratiche burocratiche per gli avvocati per completare gli ultimi dettagli del contratto. Sono fiduciosi di finalizzare l'accordo nelle prossime 48-72 ore. Riferisce su X l'esperto di mercato Nicolò Schira.

13.40 - Antonio Conte ed il Napoli sono vicinissimi, accordi trovati per l’importo dell’ingaggio e per la formula della durata del contratto. Si sta però discutendo ancora di alcuni dettagli importanti. In via di definizione anche la composizione dello staff. Ormai manca davvero poco alla stretta finale. Nei prossimi giorni potrebbe concretizzzarsi la firma e presto potrebbe esserci l’annuncio del club azzurro attraverso i propri canali ufficiali. Riferisce sul proprio sito Kiss Kiss Napoli.

13.15 - Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Come vi abbiamo già raccontato, mancano soltanto i dettagli, il club azzurro ha offerto un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione a cui andranno aggiunti i bonus. E la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, molto presto, già domani.

10.30 - Per convincere l’ex ct della Nazionale a dire sì al Napoli, da venerdì è ricominciata forte la trattativa attraverso il duo Chiavelli-Manna. Il nuovo ds è a Torino e l’ad si è collegato da remoto con Conte, insieme hanno provato ad individuare il punto di incontro per arrivare alla chiusura dell’accordo. Un nome su tutti avrebbe scelto Conte per averlo al suo fianco nel Napoli ed è il fidatissimo team manager Lele Oriali

08.45 - Ultime su Antonio Conte direttamente dal Corriere del Mezzogiorno: Il Napoli ha accelerato per Conte con un contratto fino al 2027 per un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus per il ritorno del Napoli in Champions League. La trattativa è all’ultimo miglio, ad un passo dal definitivo sì e domani mattina durante il convegno «L’Italia è un paese razzista?» in programma al centro commerciale Jambo con la partecipazione di Juan Jesus e dello stesso presidente De Laurentiis potrebbero arrivare annunci e approfondimenti. Conte è pronto a condividere con il Napoli un mercato di giovani di valore, magari integrato con qualche giocatore di maggiore esperienza".

08.15 - Entro martedì Aurelio De Laurentiis vuole annunciare il nome del prossimo allenatore del Napoli e ha incaricato il direttore sportivo in pectore Giovanni Manna di spingere forte sull'acceleratore affinché quel nome sia Antonio Conte. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente vuole dare un segnale forte e riportare immediatamente la sua squadra tra le big d'Italia. Conte è andato incontro al patron, abbassando le pretese economiche. Toccava così a De Laurentiis fare un passo verso l'allenatore salentino. E adesso regna l'ottimismo. L'offerta sul piatto - si legge - è da 6,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, che diventerebbero poi parte strutturale nel secondo anno, in caso di qualificazione Champions. L'ex Juventus e Inter, invece, vorrebbe un triennale non legato ai bonus. C'è ancora un po' di distanza, insomma, ma i lavori per colmarla sono in corso.

08.00 - Conte, sia chiaro, non è e non è mai stato considerato un’alternativa: sarebbe folle pensarlo. Il profilo è top come il suo curriculum, e di conseguenza sono elevati anche i costi dell’operazione: 20 milioni lordi a stagione, dicevamo, compreso lo staff tecnico. De Laurentiis è orientato a offrirgli un ingaggio da 6 milioni (o poco più) e a pareggiare l’offerta autunnale, quando il Napoli era ancora in lizza per la Champions e per tutto, con un bonus legato proprio alla qualificazione alla regina delle coppe. Conte, invece, non vuole bonus e neanche clausole. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

23.14 - I colloqui tra Manna e Conte hanno portato a progressi importanti sui dettagli economici e tecnici. Tuttavia bisognerà ancora aspettare, perché quando si raggiungerà l'accordo totale andrà esaminato da De Laurentiis, che prenderà la decisione finale. Intanto il presidente monitora la situazione Gasperini-Atalanta e conserva nella manica l'asso Pioli.

21.14 - Procede spedita la trattativa tra le parti, anche dal punto di vista burocratico. Non si può parlare di chiusura imminente poiché non si è ancora arrivati alla firma del contratto, vanno definite le questioni di clausole e bonus. C'è molta fiducia per la chiusura, tanto che sono stati abbandonati da giorni i contatti con gli agenti di Pioli e Italiano.

18.30 - Antonio Conte vicino al Napoli. Le parti cercano l'intesa economica. È il grande favorito per il club azzurro. Lo scrive Marco Conterio, giornalista di Tuttomercatoweb, esperto di mercato.

17.40 - "Gasperini rimane all'Atalanta? Ma sì, stiamo lavorando per le ultime cose". Lo ha detto il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ai microfoni di Sky Sport uscendo dal centro sportivo nerazzurro sulla permanenza del tecnico.

17.10 - Conferme su conferme. Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli? Probabile, possibile. Ne parla anche Orazio Accomando di Dazn. "Napoli, Antonio Conte sempre più vicino. Si può chiudere a inizio prossima settimana. Intesa vicina per un contratto di 3 anni a 6.5 a stagione più bonus. Mai così vicini".

16.00 - Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport sul futuro di Gian Piero Gasperini che tanto piace al Napoli per la panchina. Come scrive Gianluca Di Marzio, ancora nessuna intesa tra le parti per il rinnovo: la società e il tecnico si sono rivisti oggi, non è escluso un nuovo faccia a faccia entro sera. A prescindere da questo, il Napoli è tornato sotto forte con Conte: contatti continui per trovare l'intesa.

15.10 - Antonio Conte si avvicina al Napoli. Lo scrive sui social il giornalista Nicolò Schira con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. "Conte si avvicina al Napoli. Contatti positivi e trattative in corso per un contratto fino al 2027 da 6,5 milioni all'anno più 2 di bonus in caso di qualificazione del Napoli in Champions League".

12.15 - ADL ora accelera su Antonio Conte: le parti hanno riacceso i contatti ed avranno un ulteriore contatto nella giornata odierna, c'è stato un avvicinamento rispetto alla proposta di due settimane fa che non fu accolta totalmente da Conte. Secondo Sky, c'è la volontà comune di chiudere l'accordo da parte del ds Manna e poi sottoporlo al presidente De Laurentiis per chiudere

10.20 - Gian Piero Gasperini resta all'Atalanta. L'annuncio arriva dalla versione on line del Corriere dello Sport che racconta della scelta del tecnico fresco vincitore dell'Europa Leaguedi rimanere a Bergamo "rispettando l'ulteriore anno di contratto. I suoi tempi, quindi, non coincidono con quelli del Napoli". De Laurentiis, a questo punto, virerà su Antonio Conte. Altri nomi sono quelli di Pioli e Italiano, ma l'ex Inter è in pole position.

9.00 - Per Antonio Conte servono 7 milioni di ingaggio più bonus, ma secondo Repubblica non avrebbe invece pretese molto esose sul mercato: per il quotidiano i primi nomi sulla lista sono Dorgu (Lecce) e Musah (Milan) ed al posto di Osimhen può arrivare Lukaku dal Chelsea con la formula meno dispendiosa del prestito con diritto di riscatto.

