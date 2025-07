Ultim'ora Folorunsho, si può chiudere con il Cagliari: martedì Manna può definire l'addio

Il Cagliari è pronto a rafforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione e la giornata di martedì 15 luglio potrebbe essere cruciale per chiudere due importanti operazioni di mercato. I nomi sul tavolo sono quelli di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, e Michael Folorunsho, centrocampista sotto contratto con il Napoli e reduce da sei mesi di prestito alla Fiorentina. Entrambi sono profili graditi alla dirigenza rossoblù, che vuole consegnare a mister Pisacane una squadra più competitiva.

Per quanto riguarda Esposito, il Cagliari è attualmente in vantaggio nella trattativa rispetto alla Fiorentina, altro club interessato all’attaccante. Se i viola dovessero decidere di non insistere, i sardi potrebbero chiudere l’accordo già nella giornata di martedì. Parallelamente, per Folorunsho i contatti con il Napoli sono ben avviati, con la volontà di definire i dettagli per l'arrivo del centrocampista. Entrambi gli innesti sarebbero fondamentali per dare qualità e profondità alla rosa, e il Cagliari punta a finalizzare tutto prima del ritiro estivo. A riferirlo è Sky Sport.