Ndoye a un passo? Per Il Roma c'è l'accordo col Bologna: cifre e dettagli

Dan Ndoye è a un passo dal Napoli, secondo quanto riferito da Il Roma. L'operazione si sarebbe sbloccata: 30 milioni potrebbe essere la cifra giusta e l'esterno offensivo del Bologna presto diventerà azzurro e andrà in ritiro a Dimaro. Ecco quanto si legge sul quotidiano: "Manca davvero poco per il passaggio in azzurro di Dan Ndoye.

[...] Giovanni Manna ha trovato l'accordo con il Bologna. Sono trenta i milioni da sborsare per accontentare i felsinei. Ormai non c'è più la distanza iniziale. Saputo ha capito che non poteva più tirare la corda altirmenti avrebbe rischiato di far saltare l'affare. Lo svizzero con origini senegalesi ha insistito anche lui con la società per potersene andare via.

[...] Ad inizio settimana si sbloccherà l'affare. Il Napoli dovrebbe organizzare le visite mediche e naturalmente ci sarà la rituale firma sul contratto. Dan resterà in azzurro fino al 2030 con uno stipendio abbastanza alto. Guadagnerà intorno ai 3,5 milioni più bonus", si legge ancora sul quotidiano.