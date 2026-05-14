Podcast Cittadinanza ADL, Cons. Guangi: "E' il momento buon per trovare una soluzione sullo stadio"

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"Credo che servirà proprio per stemperare i toni e rilassare la situazione."

Salvatore Guangi, consigliere comunale, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

La cittadinanza che sarà conferita ad Aurelio De Laurentiis può essere anche l’occasione per distendere i rapporti sul tema stadio?

"Assolutamente sì. Questo è il momento buono, un momento gioviale e conviviale che consentirà sicuramente alle parti di trovare la giusta soluzione sullo stadio Maradona. Credo che servirà proprio per stemperare i toni e rilassare la situazione."

Il Comune è pronto a collaborare con il Napoli anche in vista del centenario?

"Al momento non mi risultano richieste specifiche, ma posso assicurare che le porte di Palazzo San Giacomo si spalancheranno per qualsiasi cosa sarà necessaria. La disponibilità dell’amministrazione, del sindaco e del Consiglio Comunale c’è tutta."