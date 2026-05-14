Sorpresa Politano, può lasciare subito Napoli: due nomi per sostituirlo

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Potrebbe concludersi presto l'avventura di Matteo Politano al Napoli. L'esterno, che ha vinto due scudetti in azzurro, può salutare in estate e il club è già al lavoro per l'arrivo del sostituito. Due nomi sul tavolo, come riferito da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"La fascia destra avrà bisogno di due nuovi innesti, di qualità e di gamba. E le attenzioni del ds Giovanni Manna - a proposito, il pressing della Roma continua, ma il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di rinunciare all'architetto dell'ultimo scudetto ed è pronto anche ad adeguargli il contratto - si sono concentrate in particolare su due giocatori: Anan Khalaili ed Exequiel Zeballos sono i profili individuati per la fascia destra, dove a sorpresa anche Matteo Politano potrebbe dire addio. Due innesti al posto di uno, per dare al Napoli nuove energie e nuove soluzioni".