Podcast Forgione: "Il Napoli non ne ha più, squadra sta interpretando male ciò che chiede Conte"

vedi letture

“Io non credo che il Napoli stia sbagliando tatticamente".

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Qui l'intervento integrale.

Che idea ti sei fatto invece del caos legato agli orari delle partite e alla contemporaneità della corsa Champions?

“È un guazzabuglio che dimostra come in Italia certe cose non funzionino. Ognuno ragiona per conto proprio e manca completamente una concertazione sulle decisioni importanti. La Prefettura valuta il tema dell’ordine pubblico, che è giustamente prioritario, ma esistono anche interessi televisivi, esigenze organizzative dei tifosi, gente che ha comprato biglietti, hotel e trasferte. Basta pensare a Pisa-Napoli: una cosa è giocare sabato, un’altra domenica o lunedì. Il problema è che in Italia si continua a lavorare in maniera monocratica e non condivisa”.

Dopo appena 5 punti nelle ultime 5 gare, che Napoli bisogna aspettarsi contro il Pisa?

“Io non credo che il Napoli stia sbagliando tatticamente. Il problema è che la squadra in questo momento non ne ha più e sta cercando di trascinarsi fino al traguardo. La fortuna del Napoli è affrontare una squadra che non ha più obiettivi, ma il rischio è proprio quello di sottovalutare l’avversario, come in parte è accaduto contro il Bologna. Tutti però vanno in campo per fare la propria partita e quindi il Napoli dovrà aggrapparsi soprattutto alle motivazioni. Dal punto di vista tattico non mi permetto di consigliare nulla a Conte, perché sa benissimo cosa fare, ma in questo momento i calciatori stanno interpretando male ciò che l’allenatore chiede. Ecco perché il Napoli deve assolutamente chiudere il discorso Champions prima dell’ultima giornata”.