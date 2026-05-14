Khalaili, ADL-Manna d'accordo sul colpo: può ricordare un recente acquisto
Si accende già il mercato del Napoli. Pronte le prime operazioni. Ad esempio, come si legge sul Cds oggi in edicola, il nome di Anan Khalaili, terzino destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise che s’è messo in evidenza nell’ultima edizione della Champions, è un giocatore su cui c'è piena convergenza tra De Laurentiis e il ds Manna (che il club vuole blindare nonostante il forte pressing della Roma).
Secondo il club azzurro, il giocatore dovrebbe crescere al fianco del totem Di Lorenzo. Una sorta di esterno destro alternativo che possa crescere nella prossima stagione accanto al capitano. Secondo il quotidiano, poi, "il suo acquisto ricorderebbe molto quello di Gutierrez, esterno sinistro abile in entrambe le fasi giunto al Napoli un’estate fa a 24 anni".
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