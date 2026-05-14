Lukaku, addio Napoli: retroscena sulla scelta di partire subito per il Belgio

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Addio Romelu Lukaku. Il belga torna in patria e saluta i compagni e la stagione due giornate prima della fine. Il suo unico obiettivo ormai è il Mondiale e vuole arrivarci al top della forma. Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela quelle che sono state le tappe che hanno portato alla partenza di Big Rom per il Belgio. Una scelta condivisa col club e ovviamente con la federazione belga.

"Una decisione presa in maniera serena dopo il confronto produttivo e costante tra tutte le parti in causa: Romelu, Napoli e lo staff della nazionale belga. Si chiude di fatto in anticipo, dunque, la sua stagione, la seconda in azzurro caratterizzata dal grave infortunio estivo che ha condizionato tutta l’annata. Big Rom ha un obiettivo ed è quello di tornare al massimo livello nelle migliori condizioni possibili. Proprio per questo motivo gli attori principali della storia hanno ritenuto che il ritorno in Belgio potesse essere la miglior soluzione per consentire al giocatore di ritrovare la condizione ottimale nei tempi giusti e secondo il programma di riabilitazione".