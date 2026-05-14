Podcast Futuro Napoli, Fabbroni: "Centrocampo va ripensato, ecco che tipo di giocatore serve"

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"Hai De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lobotka, Gilmour, Vergara, Elmas… hai tantissimi giocatori che devi valorizzare”.

Il giornalista Mario Fabbroni, nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video, nel corso del suo intervento ha parlato del centrocampo azzurro e delle possibile mosse future.

Si può pensare anche a un centrocampo differente?

“Certo. Abbassare uno tra Lobotka e Gilmour tra i centrali difensivi non è un’idea nuova”.

Anche perché il Napoli ha tantissima qualità in mezzo…

“Esatto. Hai De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lobotka, Gilmour, Vergara, Elmas… hai tantissimi giocatori che devi valorizzare”.

Conte aveva provato anche il 4-1-4-1…

“Sì, ma nella pratica non ha funzionato come sperava. Per questo il centrocampo va ripensato”.

Che tipo di centrocampista manca?

“Secondo me serve un giocatore più di gamba, alla McTominay, ma con caratteristiche diverse: uno che non solo rompa il gioco avversario, ma sappia anche impostare e verticalizzare”.