Ufficiale

Infortunio Favasuli, diagnosi pesante: c'è lesione! La nota ufficiale

Infortunio Favasuli, diagnosi pesante: c'è lesione! La nota ufficialeTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:08In primo piano
di Antonio Noto
Il Napoli comunica l’esito degli esami di Favasuli: lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra.

Arriva il responso ufficiale sulle condizioni di Costantino Favasuli. Il Napoli, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, ha comunicato l'esito degli accertamenti effettuati sull'esterno azzurro, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Under 21 dopo il problema accusato durante Armenia-Italia.

Infortunio Favasuli, il comunicato del Napoli: lesione di secondo grado

Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli: “Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center”.

Una diagnosi che costringerà dunque Massimiliano Allegri a rinunciare a Favasuli nei prossimi impegni. Il Napoli non ha indicato nel comunicato i tempi di recupero, che dipenderanno dall'evoluzione della riabilitazione e dalle successive valutazioni dello staff medico.