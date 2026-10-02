Under 21, Favasuli lascia il ritiro e torna a Napoli: indisponibile dopo consulto medico
Brutte notizie per Costantino Favasuli. L’esterno del Napoli ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 dopo essere stato sottoposto a valutazione medica ed essere stato considerato indisponibile. Insieme a lui ha fatto rientro nel proprio club anche Niccolò Fortini, esterno del Torino. Favasuli tornerà dunque a disposizione del Napoli, dove le sue condizioni saranno monitorate in vista dei prossimi impegni.
Favasuli indisponibile con l’Italia Under 21: salta la decisiva sfida con la Polonia
Gli Azzurrini sono rientrati nella notte al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dopo la trasferta in Armenia, decisa nel finale dal gol di Cisse. L’Italia affronterà la Polonia lunedì allo stadio Adriatico di Pescara, con calcio d’inizio alle 18:15, in una sfida fondamentale per provare a conquistare il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all’Europeo. Baldini non potrà però contare su Favasuli e Fortini. Al gruppo si è invece aggregato Honest Ahanor, arrivato direttamente da Coverciano dopo il raduno con la Nazionale maggiore.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro