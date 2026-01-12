Lucca-Benfica, Rai: "Accordo tra club! Due rinforzi per Conte, il nome nuovo è Malen"

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato della trattative del Napoli: "Il Napoli punterà a dare entro il 2 febbraio due rinforzi ad Antonio Conte: un esterno e una prima punta. Tra domani e dopodomani potrebbe esserci l'addio di Lucca, il Napoli ha un accordo col Benfica di Mourinho e Rui Costa, ora aspetta solo il sì del giocatore che per quanto mi risulta arriverà. Su Lucca c'era anche il Nottingham, l'agente Riso ha rapporti col club inglese. Per quanto riguarda l'esterno, il Napoli lavora per Raspadori. E' prepotentemente sul giocatore, che vuole anche la Roma. I giallorossi temono che il temporeggiamento dell'attaccante sia dovuto a questo, più che all'inserimento dell'Atalanta.

Poi c'è un nome nuovo, conferme arrivano dall'entourage del giocatore che fa sapere che ci sono dialoghi in questi giorni con Manna. E' in centravanti dell'Aston Villa, Malen, nazionale olandese. Per l'esterno se sfumasse Raspadori c'è anche Daniel Maldini, che l'Atalanta farebbe partire proprio se dovesse arrivare Raspadori.