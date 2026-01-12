Il labiale di Doveri sul rigore: "Nulla, Nulla". CdS: "Fallo c'è e doveva vederlo lui"

Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Così scrive l'edizione odierna sull'arbitraggio di Daniele Doveri in Inter-Napoli: "Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara - difficile nelle premesse - con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita)

E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo".