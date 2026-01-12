Biasin: "Il Napoli regge e porta a casa un gran punto. L'Inter da aprile 2024 non batte una big"
Finisce 2-2 la sfida scudetto a San Siro tra Inter e Napoli. Il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, commenta così sul proprio account X: "Il Napoli regge l’urto di San Siro e porta a casa un gran punto. L’Inter, pur generosa, dal 22 aprile 2024 non riesce a vincere una sfida con Napoli, Milan, Juve. Una partita molto bella che per i nerazzurri sa di occasione sprecata. La strada è ancora lunghissima".
