Conte espulso, arriverà la squalifica: la possibile sanzione

L'edizione odierna de Il Mattino anticipa quella che dovrebbe essere la squalifica inflitta ad Antonio Conte. “Ma cosa rischia ora Conte? Probabilmente, alla luce della plateale protesta, delle urla e anche di qualche parola di troppo, due giornate. Il rischio è concreto”. La sanzione, dunque, dovrebbe tradursi in due turni di stop per l’allenatore azzurro.

Lo stesso quotidiano prova anche a spiegare e contestualizzare la reazione di Conte: “Una risposta figlia del forte sovraccarico di stress accumulato per quanto accaduto nella gara con il Verona dello scorso mercoledì. Lo scempio visto nel turno infrasettimanale ha lasciato un segno profondo anche in un tecnico di grandissima esperienza”.