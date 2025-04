Il Napoli c’è, anche nel secondo tempo! Lukaku strepitoso

Prestazione molto buona

Botta e risposta. Il Napoli c’è e al Maradona risponde presente alla vittoria dell’Inter. Lukaku fa la voce grossa e McTominay ne segna due. Un primo tempo a ritmi non altissimi. Il Napoli capitalizza, l’Empoli non lascia spazi e ci prova. Gli azzurri partono timidi e devono aspettare il 18’ per passare in vantaggio. Lukaku apre per l’inserimento di McTominay che prende campo, punta e tira. Il pallone rimbalza avanti a Vaskez e finisce in rete. L’Empoli reagisce ma è Vaskez che salva prima su Politano, bello il tiro a giro, e Neres che sotto porta tira timidamente. A salvare il risultato ci pensa Meret al 40’ quando Esposito ci prova da fuori al volo, l’estremo difensore si allunga e devia.



Il secondo tempo il Napoli cambia passo, l’Empoli non regge l’urto e subisce. Il raddoppio arriva su una bella giocata veloce con Olivera che serve Lukaku che non sbaglia davanti a Vasquez. Il Napoli gioca sul velluto e trova il terzo gol, quello della sicurezza. Bravissimo ancora Lukaku che serve al bacio in piena area McTominay che con uno stacco imperioso la mette dentro. Il Napoli potrebbe segnare ancora sull’asse Lukaku-McTominay che prende in pieno il palo. Conte cambia e tanto è il finale è accademia. Il Napoli aveva un solo risultato e non ha sbagliato né il primo né il secondo tempo. Restiamo in scia, il campionato resta apertissimo, ma ogni gara sarà una battaglia.