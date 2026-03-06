Tre punti e tante belle notizie: ora la palla passa alle altre

Tante belle notizie in questo venerdì di marzo. La vittoria, fondamentale e i rientri a regime di De Bruyne ed Anguissa. Un Alisson stratosferico e una difesa che senza i titolari tiene benissimo. Un primo tempo da Napoli, un primo tempo vivace e finalmente bello. Gli azzurri partono forte, giocano sul lato di Alisonn e diventano pericolosi in almeno due occasioni. Olivera sottomisura sbaglia, poi il brasiliano si mette in proprio e con un tiro preciso batte Paleari. Il Napoli non abbassa il baricentro e continua a spingere sulle fasce. Il Torino si affaccia con Vlasic e con Zapata prova dare fastidio alla difesa azzurra che si schiera con i tre mancini. Il Napoli ci prova con Politano e anche con Hojlund ma nel finale di tempo è meno incisivo.

Il Napoli nella ripresa gestisce. Conte inserisce subito Anguissa ma la gara non decolla. Il Torino tiene lontano il Napoli e gli azzurri non affondano. D'Aversa cambia tantissimo mentre Conte aspetta. Elmas gioca da mezz’ala e finalmente arriva il gol. Palla giocata da Politano che di testa la mette indietro per Elmas che in una strada mezza rovesciata batte Paleari. Il gol sembra aver chiuso il match. Conte inserisce anche Lukaku e soprattutto De Bruyne. Quando meno te lo aspetti il Torino segna. Angolo teso e palla per Casadei che di testa la mette in rete. Il finale è anche un po’ sofferenza. Juan Jesus salva su Adams in area con il giocatore granata lanciato a rete. Il triplice fischio è un benvenuto importante per evitare brutte sorprese che in questa stagione non sono mancate. Tre punti fondamentali e ora la palla passa alle altre.