Rileggi live Incontro giocatori-tifosi, Mazzocchi e Raspa: "Promettiamo maglia zuppa". Olivera: "Stanchissimo, ma faremo grandi cose". Spinazzola: "Non vedo l'ora..."

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra tifosi e giocatori direttamente da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro: dal palco interverranno Spinazzola, Olivera, Raspadori e Mazzocchi.

20.21 - Tantissimi i tifosi in piazza concentrati davanti al palco dove tra pochi minuti interverranno i calciatori.

20.26 - Gli azzurri da poco hanno terminato la seconda seduta odierna caratterizzata da una lunga partitella e da una finale sfida di tiri.

20.31 - Salgono sul palco Spinazzola, Olivera, Raspadori e Mazzocchi, ha inizio l'incontro con i tifosi!

Per Mazzocchi, com'è stata la preparazione? "Preparazione dura, mancano ancora alcuni giorni e poi inizierà la stagione. Serve per mettere benzina e fare un buon campionato. Nel lavoro si vede chi è buono e chi no"

Raspadori: "Sicuramente oggi è stata dura, è da queste giornate che si costruisce qualcosa di importante. Avere tutti i giorni questo sostegno ti fa tirare qualcosa in più fuori. Vogliamo ringraziarvi perché con la vostra spinta si lavora meglio"

Per Spinazzola, cosa vuoi dire ai tifosi?: "Sicuramente il vostro amore per il Napoli è incredibile, l'ho sentito in questo mese. Ho avuto la fortuna di giocare in tantissime squadre con tifosi calorosi, ma non vedo l'ora di giocare al Napoli"

Per Olivera, come ti senti? È il tuo primo giorno: "Mi sento molto bene, è il mio primo giorno e sono stanchissimo. Dobbiamo continuare così"

Per Mazzocchi, cosa sono i braccetti ? "I braccetti sono i due laterali che affiancano il difensore centrale"

Per Mazzocchi, hai tantissimi tatuaggi, a quale tieni di più? : "Ho tantissimi tatuaggi, ho la passione di disegnare. Il tatuaggio a cui tengo di più è quello sul petto: un mio amico che ho perso a 9 anni, ho scelto il numero 30 perché lui è nato il 30"

Per Mazzocchi, come vuoi dire ai tifosi? "Prometto che la maglia a fine di ogni partita sarà zuppa di sudore"

Raspadori: "Garantisco io per la frase di Pasquale, suderemo tantissimo per la maglietta, promesso"

Olivera: "Faremo una grande stagione"

20.42 Termina l'incontro giocatori-tifosi