Live Castel di Sangro, day 13: sessione pomeridiana con partitella verdi-blu, 5-2 e show di Meret! Ai rigori vincono i verdi

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

19.38 - Gol pazzesco di Kvara che stoppa e tira al volo all'incrocio: esultanza alla Cr7 con l'iconico SIUM!

19.36 - Anguissa prova le punizioni!

19.35 - Mini sessione di tiri con Cheddira, Kvara, Rrahmani, Coli Saco, Natan e Folorunsho

19.33 - I verdi battono i blu!

19.27 - Inizia la sessione di rigori: Juan Jesus si fa ipnotizzare da Meret; Di Lorenzo batte Contini, spiazzato; Folorunsho batte Meret; Politano sbaglia, super risposta di Contini; Zerbin insacca alle spalle di Meret; Raspadori spiazza Contini, Ngonge batte Meret, Anguissa segna nonostante la parata di Contini; Cheddira sbaglia e gran risposta di Meret; Kvara spiazza Contini; Simeone batte Meret; Mazzocchi batte Contini, Natan insacca alle spalle di Meret; Olivera la piazza e batte Contini; Rafa Marín batte Meret; Buongiorno preciso batte Contini; Cajuste batte Meret; Rrahmani sbaglia, gran risposta di Contini; Spinazzola sbaglia, è un super Meret! Lobotka batte Contini!

19.26 Termina la partitella ed iniziano i rigori!

19.26 - Tripletta di Raspadori che si fa trovare pronto su una palla persa ed insacca: 5-2!

19.24 - Precisa sventagliata di Rrahmani e stop a seguire di Mazzocchi che non riesce a concludere.

19.22 Raspadori allunga per i verdi: supera Natan e Rafa Marín e realizza una doppietta. 4-2

19.21 Preziosismo di Anguissa, raccoglie palla al limite dell'area, con un sombrero salta due avversari e poi in mezza rovesciata calcia in porta: ottima la risposta di Contini!

19.19 Costruiscono benissimo i blu: Cajuste allarga per Zerbin che immediatamente vede l'inserimento di Cheddira: tap-in di mancino e Meret battuto. 3-2

19.16 - Ci provano i blu ma Anguissa salva il tentativo di Cheddira a pochi metri dalla porta

19.15 - 3-1 per i verdi dopo che Politano realizza un'autentica prodezza di sinistro all'incrocio dei pali.

19.14 - Doppio miracolo di Meret! Prima ipnotizza un forte destro di Cheddira dall'interno dell'area di rigore, e poi salva sulla linea il tentativo di testa del marocchino. Tantissimi applausi per il tanto discusso portiere.

19.13 - Brutta palla persa in uscita da Anguissa, cross di Zerbin ma Simeone non sfrutta l'occasione

19.11 - È sempre Spinazzola ad inventare, rasoterra veloce in area di rigore e tap-in facile facile per Raspadori, verdi in vantaggio 2-1!

19.10 - Gran botta di Zerbin ma grandiosa risposta di Meret che ipnotizza il tentativo dell'esterno.

19.09 - La pareggiano subito i verdi! Assist dalla sinistra di Spinazzola e colpo di testa perfetto di Mazzocchi, da quinto a quinto!

19.06 - Segna subito Ngonge, portando in avanti i blu!

In blu: Contini, Natan, Juan Jesus, Rafa Marín, Folorunsho, Olivera, Ngonge, Iaccarino Cheddira, Simeone, Zerbin.

In verde: Meret, Mazzocchi, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Anguissa, Politano, Raspadori, Kvara

Assenti: Osimhen, Mario Rui, Gaetano, Caprile

A parte: Cajuste, Coli Saco, Mezzoni, Turi

19.02 - Partitella nella prima parte dell'allenamento!

18.59 - Ingresso in campo accompagnato da tantissimi fischi da parte delle tribune!

18.58 - I calciatori entrano in campo!

18.47 - Intanto peggiorano le condizioni meteo: una pioggia sottile accompagnerà la seconda seduta odierna.

18.38 - Si attende l'ingresso dei calciatori in campo, anche oggi distinti e curva Nord pieni di tifosi!

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella tredicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la sessione mattutina, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Patini. L'allenamento sarà a porte aperte dalle ore 18.30.