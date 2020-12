Lazio-Napoli, probabili formazioni: pronto il tridente inedito, almeno 4 cambi per Gattuso

Sulla soddisfazione per la prestazione di Milano deve prevalere la rabbia e l'amarezza per una sconfitta profondamente ingiusta. E' in sintesi quello che in questi giorni Rino Gattuso ha chiesto alla squadra in vista della sfida di questa sera contro la Lazio che può rilanciare nuovamente gli azzurri nei piani alti della classifica. Il Napoli andrà a caccia dei tre punti, provando a sfruttare le difficoltà dei biancocelesti nel giocare ogni tre giorni ma soprattutto qualche scricchiolio nel rendimento interno considerando che è reduce dai ko con Verona e Udinese (l'ultima vittoria casalinga risale ad ottobre col Bologna). Gattuso invece proprio fuori casa può vantare la migliore difesa del campionato: solo Roberto Insigne, e Lukaku (ma su rigore), hanno segnato ai partenopei lontano dallo stadio Maradona.

STATISTICHE - I precedenti spingono gli azzurri: solo la scorsa stagione, con la vittoria per 1-0 all'Olimpico, la Lazio ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive casalinghe contro il Napoli in Serie A. Un successo che rappresenta anche l'unico nelle ultime 10 sfide agli azzurri. La squadra partenopea resta quella che ha segnato più gol alla Lazio in Serie A dal 2010-11: 46, una media di 2,3 a partita. Attenzione alle due punte della partita: Ciro Immobile è andato in gol in tutte le sue ultime quattro sfide di Serie A contro il Napoli (soloTotti ha fatto meglio con 6 gol di fila tra il 1998 e il 2009) ed Andrea Petagna, che ha segnato il suo primo gol in A contro la Lazio, ne ha realizzato quattro reti in sette sfide ai biancocelesti e due di fila negli ultimi due incroci

LE ULTIME SULLA LAZIO - Inzaghi senza Parolo e Lucas Leiva mentre Acerbi dovrebbe stringere i denti e formare il terzetto con Luiz Felipe e Radu davanti all'ex Reina. Per il resto conferma in blocco di Luis Alberto, Escalante play e Milinkovic Savic, così come di Marusic e Lazzari sulle corsie ed in attacco di Immobile e Correa, quest'ultimo favorito su Caicedo che è l'uomo dei finali di partita.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso verso 4 cambi rispetto a Milano, due forzati per le assenze di Insigne e Mertens. In attacco infatti ci sarà Politano a destra, Lozano sull'altra fascia (difficile l'ipotesi Elmas per tenersi il messicano come cambio offensivo) con Zielinski dietro Petagna. A centrocampo torna Fabian, in coppia con Bakayoko, mentre in difesa Maksimovic fa rifiatare Manolas nella solita linea davanti ad Ospina, ancora favorito su Meret.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Ballottaggi: Acerbi-Hoedt 55%-45%, Correa-Caicedo 60%-40%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso

Ballottaggi: Ospina-Meret 55%-45%, Maksimovic-Manolas 55%-45, Bakayoko-Demme 60%-40%, Lozano-Elmas 60%-40%

ARBITRO: Orsato (Tegoni-Ranghetti, IV: Chiffi, VAR: Mazzoleni, AVAR: Vivenzi)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia. Diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita