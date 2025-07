Prima pagina Ngonge al Torino, Tuttosport: "Ci siamo, affare in dirittura d'arrivo"

“David fa paura” è il titolo d’apertura di Tuttosport, che rilancia le parole di Oscar Damiani sull’arrivo imminente di Jonathan David alla Juventus. L’attaccante canadese è atteso per le visite mediche al J Medical. “Ha fisico, carattere e personalità: qualità ideali per una squadra così giovane – spiega Damiani – ma deve ancora imparare a muoversi meglio”. Nel frattempo resta aperta la questione legata a Dusan Vlahovic: è atteso il suo agente per discutere il futuro, ma il serbo non sembra intenzionato a lasciare Torino.

In taglio alto, spazio anche al Torino: è in dirittura d’arrivo la trattativa per Cyril Ngonge, con il Napoli che ha aperto al prestito con obbligo di riscatto condizionato. Oggi intanto le visite mediche per Anjorin. Sul fronte cessioni, si attende l’offerta dell’Al-Duhail per Coco, mentre Ismajli resta alla finestra. Il presidente Cairo prova a rassicurare i tifosi: “La squadra è fatta al 90%, pronta per il ritiro”. Intanto Samuele Ricci saluta e approda ufficialmente al Milan: “Mai stato così emozionato”.