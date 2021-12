Le probabili formazioni di Napoli-Leicester: torna Politano, sorpresa Petagna dal 1'?

Dentro o fuori. Il Napoli riceve il Leicester con un solo risultato a disposizione per poter passare il girone (per il primo posto che porta agli ottavi c'è bisogno anche di una mancata vittoria dello Spartak a Varsavia) almeno da seconda e sfidare una terza della Champions ai sedicesimi. Momento complesso per la squadra di Luciano Spalletti, ridotta quasi ai minimi termini, e che ancora una volta è chiamata a lasciare tutto quello che ha sul campo. Stavolta però non può permettersi di accontentarsi solo di una buona prova ma dovrà a tutti i costi provare a far girare anche gli episodi e ottenere una vittoria per continuare il cammino europeo. Su questo ha insistito il tecnico del Napoli alla vigilia, chiedendo alla squadra di andare oltre all'emergenza alzando ulteriormente il proprio livello.

Le ultime sul Napoli

Nessun recupero per Spalletti (sono out anche Fabian ed Insigne) e Spalletti si ritrova con 15 giocatori di movimento. Davanti a Meret linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Manolas torna solo come eventuale cambio dalla panchina) e Mario Rui. In mediana scelte obbligate con Demme e Zielinski, gli unici centrocampisti rimasti a disposizione, ed in attacco possibilità per Politano, Elmas e Lozano dietro Petagna (ma non è da escludere Mertens) in modo da avere Malcuit, Ounas e lo stesso belga (gli unici in panchina) come cambi offensivi per tentare il tutto per tutto

Le ultime sul Leicester

Rosa rimaneggiata anche per il Leicester, privo tra Covid e infortuni di Iheanacho, Ayoze Perez, Lookman, Vestergaard, Amartey, Benkovic e Daley-Campbell con i primi 3 che erano indiziati per giocare dall'inizio. Rodgers però recupera Tielemans in mediana e dovrebbe agire con Ndidi e Soumaré (o Albrighton in caso di 4-2-3-1); in attacco Maddison e Barnes larghi con Vardy punta (risparmiato dall'inizio nell'ultima gara). In difesa davanti a Schmeichel linea difensiva con Evans e Soyuncu, l'ex Atalanta Castagne a destra e Thomas a sinistra in ballottaggio col rientrante Bertrand.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mario Rui; Zielinski, Demme; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All.: Spalletti

Ballottaggi: Elmas/Ounas 55%-45%, Petagna/Mertens 55%-45%

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans, Soumaré; Maddison, Vardy, Barnes. All. Rodgers

Ballottaggi: Thomas-Bertrand 51%-49%, Soumaré-Albrighton 55%-45%

ARBITRO: Mateu Lahoz (Spagna)

Diretta Tv su Sky e DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita