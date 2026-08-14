Podcast Capuano: "Lucca non pronto, Gabriel Jesus è il più forte prendibile..."

vedi letture

Calciomercato Napoli, l'opinione di Eziolino Capuano sui movimenti offensivi del club partenopeo

Eziolino Capuano, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, parlando nello specifico anche dell'attacco dei partenopei: "Alisson Santos l'ho visto per la prima volta tre anni fa e lo segnalai. Quando è arrivato al Napoli dissi che era un giocatore che aveva bisogno soltanto di adattarsi. Ha grandissime qualità e qualche difetto: negli ultimi venti-venticinque metri pensa soprattutto a sfruttare la sua forza nello spunto e a superare l'uomo. Deve migliorare nella capacità di guardare anche dentro al campo, cercando magari la combinazione e il dai e vai. Più gioca e più diventa forte: per me è un calciatore dal potenziale illimitato e mi fa piacere averci visto giusto."

Ha indicato da tempo Gabriel Jesus come possibile rinforzo. Perché lo considera adatto al Napoli?

"Quando mi avete chiesto chi potesse essere il giocatore da affiancare a Hojlund o la sua alternativa, ho sempre fatto il nome di Gabriel Jesus. È uno dei giocatori più forti che una grande squadra può effettivamente cedere. È facile indicare un fenomeno che però è incedibile, mentre io avevo individuato un calciatore sul quale il Napoli poteva realmente intervenire. Mi auguro che l'operazione si concluda."

Con Gabriel Jesus dove collocherebbe il Napoli rispetto all'Inter?

"Se il Napoli dovesse prendere Gabriel Jesus e anche un difensore, e mi auguro che arrivi Badiashile dal Chelsea, cambierebbe parecchio. Prima non vedevo il Napoli molto distante dall'Inter; con questi acquisti lo vedrei alla pari, per non sbilanciarmi ulteriormente. Gabriel Jesus può tranquillamente convivere con Hojlund, anche perché ci sono campionato, Champions League e Coppa Italia."

Terrebbe Lucca al Napoli?

"Lucca sta facendo bene e ho grande rispetto per il ragazzo e per il calciatore, ma per me non è ancora pronto per il Napoli. Spero naturalmente di sbagliarmi: magari resta e segna 16, 17 o 18 gol, perché no? Sarebbe una gioia per tutti. Parlare prima è difficile, mentre farlo dopo, quando hai già i risultati davanti, è molto più semplice."