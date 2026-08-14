Badiashile, ha vinto la linea Manna sulla formula: è del Napoli, manca solo l'annuncio

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Benoit Badiashile è pronto a diventare il rinforzo per la difesa di Allegri: dopo Favasuli, Giovanni Manna chiude anche l'operazione con i Blues

Benoit Badiashile è pronto ad essere il rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Dopo aver praticamente già chiuso l'affare Favasuli, il direttore sportivo della SSC Napoli Giovanni Manna ha chiuso anche per il giocatore del Chelsea, finito nel mirino degli azzurri dopo gli infortuni rimediati da Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci. Il centrale classe 2001 è il calciatore designato per un posto al centro della difesa azzurra: ora c'è anche l'intesa definitiva con i Blues.

I dettagli dell'operazione

Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe già dato il via libera alle condizioni poste dal Chelsea, aprendo di fatto la strada all'ufficialità. Badiashile sarebbe quindi a un passo dal diventare il secondo rinforzo dell'estate dopo Favasuli, un giocatore fortemente voluto dal club azzurro, fattore che avrebbe pesato non poco nella trattativa.

La formula individuata prevede un prestito con diritto di riscatto, per un valore complessivo che potrebbe salire fino a 30 milioni di euro qualora il Napoli decidesse di riscattare il difensore tra dodici mesi. Alla fine ad avere la meglio è stata la linea tenuta dal ds Manna, contrario a vincolare il club a un obbligo di acquisto: una scelta che però avrebbe fatto lievitare leggermente il costo finale dell'operazione. Al Chelsea andrebbero comunque tre milioni di euro subito, più un ulteriore bonus da un milione in caso di scudetto, mentre l'opzione di riscatto fissata per la prossima estate sarebbe pari a 27 milioni.

Il ruolo nella rosa di Allegri

L'arrivo di Badiashile risponde a un'esigenza precisa maturata all'interno dello staff tecnico dopo gli stop fisici di Buongiorno e Marianucci, che avevano ridotto le alternative a disposizione di Allegri nel reparto arretrato. Il classe 2001, cresciuto nel Monaco prima del passaggio al Chelsea, porta esperienza internazionale e caratteristiche fisiche adatte a completare il pacchetto difensivo azzurro in vista di una stagione che vedrà il Napoli impegnato su più fronti.