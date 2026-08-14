L'Ajax incassa una cifra monstre: accordo col PSG per Godts! Ora assalto a Lang?
Una cessione da 55 milioni di euro può sbloccare il futuro di Noa Lang. Come riportato da Fabrizio Romano, il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo verbale con l'Ajax per Mika Godts dopo aver presentato una nuova offerta ufficiale. I documenti devono ancora essere scambiati, ma tra i due club è stato raggiunto un patto per completare il trasferimento dell'esterno.
Noa Lang-Ajax, la cessione di Godts può sbloccare l'affare
Una volta formalizzata la partenza di Godts, l'Ajax potrebbe utilizzare parte dell'importante incasso per lanciare l'assalto a Noa Lang, tra i profili preferiti per sostituirlo. L'esterno del Napoli è in uscita e un ritorno ad Amsterdam rappresenta una delle possibilità concrete per il suo futuro. Gli azzurri attendono adesso eventuali mosse ufficiali: la cessione di Godts al PSG può rappresentare il passaggio decisivo per accendere la trattativa.
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