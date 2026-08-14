Gabriel Jesus, il Napoli ha in pugno l’attaccante ma serve altra cessione: la situazione

vedi letture

Giovanni Manna guarda a Gabriel Jesus per l'attacco di Allegri: l'attaccante dell'Arsenal avrebbe già aperto al trasferimento, ma serve un'altra cessione

Gabriel Jesus è tornato con forza nel mirino del Napoli. Con Romelu Lukaku nuovo giocatore del Fenerbahce, il direttore sportivo Giovanni Manna attenderebbe una nuova cessione in attacco prima di intensificare i contatti con l'Arsenal per l'attaccante brasiliano. Il calciatore, che ai Gunners non rientrerebbe più nei piani, avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento in maglia azzurra.

La condizione: prima deve partire Noa Lang

Prima di poter affondare il colpo, però, dovrebbe verificarsi un ulteriore passaggio ritenuto necessario dal club partenopeo, ovvero la cessione di Noa Lang. L'esterno olandese risulterebbe seguito da Ajax, Atalanta e Galatasaray, e la sua partenza libererebbe sia spazio in rosa che risorse economiche da reinvestire sull'operazione Gabriel Jesus.

Il punto

A confermare lo scenario è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sulla situazione legata al reparto offensivo azzurro. Il quotidiano ribadisce come quello di Gabriel Jesus resti un obiettivo coltivato con convinzione dal Napoli, ma condizionato in via preliminare proprio alla cessione di Lang, passaggio considerato necessario per sbloccare l'operazione.