Podcast Cessione Lukaku, l'esperto di finanza: "Minusvalenza preventivata, si abbassa il costo lavoro"

vedi letture

Romelu Lukaku ha ufficialmente lasciato il Napoli ed è andato al Fenerbahce: un risparmio importante, di cui parla Vincenzo Imperatore.

Vincenzo Imperatore, giornalista ed esperto di finanza, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Lukaku? Pesava soprattutto sul conto economico, alla voce costo del lavoro. Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, la piccola minusvalenza realizzata con la cessione di Lukaku era già stata preventivata quando era stato acquistato. Quello che era importante era alleggerire il conto economico e soprattutto il costo del lavoro, che incide moltissimo anche su quel famoso indice che, sebbene sia stato modificato dopo quanto accaduto al Napoli nell'ultimo mercato invernale, continua ad avere un peso rilevante nell'ambito del Fair Play Finanziario."

Anche la cessione di Gutiérrez rientra in questa nuova strategia economica?

"Il Napoli sta gestendo bene il mercato, ma lo sta comunicando malissimo. Dal punto di vista della gestione siamo ritornati a un modello di business che era stato accantonato negli ultimi due anni, quello che io definisco della 'bottega efficiente'. Il Napoli non è una boutique di via Montenapoleone e non poteva atteggiarsi come tale, perché alle sue spalle non c'è una proprietà paragonabile a quelle dotate di patrimoni personali enormemente superiori."