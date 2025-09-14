Rileggi live Fiorentina, Pioli in conferenza: "Napoli ha un'altra qualità e fisicità, ma bravi a non mollare"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta interna contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

Questo inizio ridimensiona la Fiorentina?

"Non credo che il problema siano le alte aspettative. Noi vogliamo ottenere qualcosa di importante e alzare il livello, un percorso che non si ottiene in due mesi. Certo, speravo di avere qualche punto in più e non sono contento della gara di oggi. Ciò di cui sono contento è stato l'atteggiamento della squadra nei momenti di difficoltà, perché se vai sotto - per errori nostri - con una squadra forte come il Napoli dopo 15 minuti per 0-2 non è facile. Siamo stati squadra nei momenti difficili. Accettiamo le critiche, dobbiamo avere le spalle larghe. Oggi possiamo dire che contro la miglior squadra d'Italia c'è: dobbiamo essere bravi ad alzare il livello. Mi è piaciuto anche l'atteggiamento dei tifosi, che ci hanno sostenuti per tutta la partita, e posso dire che i ragazzi non hanno mai mollato dando tutto".

Che messaggio le hanno mandati i cambi?

"Per me è sempre il momento delle scelte, le faccio tutti i giorni. Se sono un buon allenatore devo essere bravo ad azzeccare almeno 8 scelte su 10. Oggi i cambi sono entrati bene e ne terrò di conto per la gara contro il Como. Malgraado un primo tempo pesante mi porto dietro l'atteggiamento del secondo tempo".

Ci sono delle fragilità che deve correggere con urgenza?

"Oggi il Napoli con palla e senza palla ha una qualità e una fisicità che ci ha complicato la vita. Dobbiamo migliorare assolutamente nelle palle inattive, dove loro hanno dimostrato più attenzione di noi, leggendo bene le situazioni. Non si può essere inferiori in situazioni di questo tipo contro avversari di così alta qualità. Da questo sforzo dobbiamo ripartire".

Come mai Kean fa fatica a sbloccarsi?

"Moise ha avuto le sue occasioni, mi auguro che si sblocchi il prima possibile ma lui non sarà mai un problema".