Hojlund scherza sui social: "Il primo giorno del nuovo lavoro non mi ha deluso"

di Davide Baratto

Il Napoli trova una gran vittoria in trasferta contro la Fiorentina, andando a punteggio pieno con un netto 3-1 convincente anche nella prestazione. Così l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund, autore del gol del raddoppio, con un post scherzoso sul suo profilo Instagram ha celebrato il successo al debutto: "Il primo giorno al nuovo lavoro non mi ha deluso".

