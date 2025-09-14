Beukema si gode il debutto con gol: "Non poteva esserci esordio migliore"

di Davide Baratto

Il Napoli trova una gran vittoria in trasferta contro la Fiorentina, andando a punteggio pieno con un netto 3-1 convincente anche nella prestazione. Così il difensore azzurro Sam Beukema, autore del terzo gol, tramite un post sul suo profilo Instagram ha celebrato il successo al debutto: "Grande vittoria in un campo difficile! Non poteva esserci esordio migliore.

Forza Napoli sempre". Di seguito il post.