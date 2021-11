Quanto amaro in bocca. Due pali e un arbitro scarso fermano il Napoli

Un pari amaro. Un pari contro tutto e tutti, Verona, fortuna e arbitro. Un pareggio che frena la corsa del Napoli tra pali ed errori arbitrali. Un primo tempo a mille all’ora. Un Napoli Verona pazzesco con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il Verona spinge e passa anche in vantaggio eppure il Napoli ci aveva provato anche ad inizio match. Barak supera Mario Rui e la mette al centro dove c’è Simeone che beffa la difesa azzurra con un tocco velenoso. Il Napoli risponde forte, Osimhen e Politano ci provano tanto. Il Napoli trova il pari però con Di Lorenzo, stratosferico il suo primo tempo, che riceve in area da Fabian e batte Montipò sotto le gambe. Il Napoli dopo il pari continua a crederci ma anche il Verona non molla. L’azione migliore del Verona capita a Barak ma Rrhmani salva mentre il Napoli prende il palo con Osimhen servito da Politano lanciato a rete. Nel finale Ayroldi, scarso il suo operato, non vede un fallo netto su Mario Rui e forse per un mano in area. La ripresa è strana. Il Napoli parte bene poi cede un po’ il gioco al Verona che sale e conquista il centrocampo. Il Napoli prova le ripartenze lunghe ma Osimhen non riesce a trovare la giocata. Il Verona rischia di passare con una giocata che Barak non incrocia bene. Il Napoli spinge a tutta forza ma non si riesce a superare il muro del Verona. L’arbitro lascia spezzettare il gioco e anche i cambi di Spalletti non riescono a ribaltare il match. Nel finale il secondo palo dice no a Mertens e sembrano superflui i due rossi a Bessa e Kalinic a tempo scaduto che non permettono al Napoli di imbastire un azione degna di nota. Finisce cosi tra la rabbia del Maradona e la rabbia di una squadra che quando vede il Verona sembra essere meno lucida.