Tre punti per rispondere all’Inter. Finale al cardiopalma

Il Napoli risponde all’Inter e lo fa con una prestazione di carattere, sapendo anche soffrire, troppo dorso, nel finale. Eppure il Napoli era stato bellissimo nel primo tempo. Azzurri superiori in tutto e il vantaggio minimo è troppo poco. Gli azzurri passano su una gran giocata di McTominay che si porta al tiro, De Gea respinge e Lukaku insacca. Il Napoli spinge forte e potrebbe raddoppiare in almeno tre occasioni con De Gea che si supera. Prima su Raspadori che prova il diagonale e poi su Spinazzola baciato a rete da Lukaku ma con il portiere viola che salva ancora. Nel mezzo la traversa di Di Lorenzo che, servito da Lobotka, prende in pieno l’incrocio. Fiorentina non pervenuta o quasi.

Il secondo tempo è a due facce. Il Napoli entra meno cattivo e la Fiorentina ci prova. Gli azzurri però raddoppiano. Grande giocata di Lukaku e palla per Raspadori che insacca. Il Napoli sembra averla chiusa e invece al 66’ Kean e Gudmundsson trovano il gol. Tacco volante e palla che arriva al numero 10 che batte Meret. Il Napoli qui arretra, troppo dando spazio alla Fiorentina. Gli azzurri potrebbero trovare anche il terzo gol ma manca cattiveria sotto porta. Conte tarda nei cambi dando alla Viola la possibilità di crederci. Palladino alza il baricentro e il Napoli soffre troppo fino alla fine dove il fischio finale bisogna esultare per un 2-1 bugiardo. Restiamo lì dietro l’Inter e ci sembra più che giusto.