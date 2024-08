Voci incontrollate sull'addio di Meret: il Napoli tace o smentisce (come abitudine) sui social?

Chi di smentita ferisce, di smentita perisce? Più o meno. Accade in queste ore, in cui è esplosa la bomba Alex Meret, di fare alcune considerazioni sulla comunicazione della SSC Napoli, per trarne qualche indizio in ottica calciomercato. È stata l’estate, e non è la prima volta, delle grandi smentite da parte del club azzurro, che sui social ha più volte battibeccato con l’agente di Giovanni Di Lorenzo sulle voci di un possibile addio del capitano.

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il messaggio dedicato a Mario Hermoso ed alle voci di un presunto interessamento del club: “Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli” aveva sentenziato la società su X, di fatto mettendo poi fine ad ogni possibile voce sul difensore spagnolo.

Il caso Alex. Nella giornata di martedì 6 agosto è iniziata a circolare questa voce sull’estremo difensore. Prima la Radio ufficiale, Radio CRC, che poi aveva smentito la notizia, poi a seguire Repubblica e questa mattina praticamente tutti i quotidiani. Chiaro è che, ogni minuto che passa senza una smentita del club su una questione così delicata, è un minuto che dà sostanza a queste voci. Soprattutto per un ruolo così delicato come quello del portiere, nel caso specifico un Meret che a Napoli ha sempre dovuto affrontare una situazione ambientale con equilibri molto precari. Magari dopo questo articolo arriverà il messaggio su X. Restiamo in attesa…