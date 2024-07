Video Adani show, invoca James con una filastrocca: “Vi prego in infradito, portatemi El Bandido”

L’ex giocatore e attuale opinionista, sui social ha invocato l’arrivo in Serie A di James Rodriguez con una delle sue classiche filastrocche

Lele Adani show. L’ex giocatore e attuale opinionista, sui social ha invocato l’arrivo in Serie A di James Rodriguez con una delle sue classiche filastrocche: “E’ finito l’Europeo e tra poco inizia il campionato. Tra sole, spiagge e mare è tempo di calciomercato. Se Ciro se ne va, Alvaro torna qua. L’arrivo di Taremi amplifica gli schemi. Se Victor vola in Francia, Romelu si rilancia. Khephren a tutto campo, Dallinga come un lampo, il mancino di Soulè preceduto da Le Fèe. Però una cortesia: vi prego in infradito, dopo Angel di Maria portatemi El Bandido”.