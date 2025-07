Foto Meme su Juan Jesus al Gala al posto di Osimhen, il brasiliano ironizza: "Non hanno soldi per me"

Una pagina satirica, "Napoli VHS" ha pubblicato dal proprio profilo Facebook una foto del difensore del Napoli, Juan Jesus, modificata con la mascherina che solitamente indossa Victor Osimhen, protagonista della telenovela dell'estate nella trattativa fra Napoli e Galatasaray per il ritorno (a titolo definitivo) del nigeriano in Turchia.

Ad accompagnare il meme, la seguente scritta in sovrimpressione: "Per Osimhen al Galatasaray il Napoli cambia idea ed è pronto a farlo partire col pagamento in 48 comode rate". Insomma, una sorta di idea per concludere positivamente la trattativa: mandare al Galatasaray Juan Jesus, facendo credere al club turco di aver acquistato Osimhen. Chiaramente si tratta di una notizia falsa, scritta in modo ironico. Ed il brasiliano ex Inter è stato al gioco commentando: "Non hanno soldi per me", con delle emoji di facce che se la ridono.