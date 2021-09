ADL al 'Premio De Sanctis': "Bella iniziativa consegnarlo alla Croce Rossa"

In occasione del proprio decennale, la Fondazione De Sanctis ha istituito il “Premio De Sanctis per la Salute Sociale”. Presente all'evento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che su Twitter scrive: "Bella iniziativa della Fondazione De Sanctis che nel magnifico palazzo del Consiglio di Stato ha consegnato alla Croce Rossa Italiana il 'Premio De Sanctis per la salute sociale'. Molte persone di livello tra cui il professor Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità".

