ADL indagato, Alvino: "Interessante conoscere la genesi di questa non notizia"

Dopo l'apertura dell'indagine di falso in bilancio per Aurelio De Laurentiis, il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter le parole del legale del Napoli Mattia Grassani: "Sarebbe interessante conoscere la genesi di questa NON NOTIZIA … ccà nisciuno é fesso!".