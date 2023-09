ADL indagato, Varriale punzecchia gli juventini: "Non sono alle viste dimissioni del CDA"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter l'indagine nei confronti di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio.

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter l'indagine nei confronti di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio, punzecchiando i tifosi della Juventus: "Un atto dovuto dopo il passaggio degli atti dalla Procura di Napoli a quella di Roma per una vicenda già archiviata dalla Giustizia Sportiva che potrebbe riaprirla solo davanti a fatti nuovi rilevanti. Dal Napoli filtra totale serenità, non sono alle viste dimissioni del CDA".