Ag. Osimhen: "Standing ovation per il capocannoniere della Serie A!"

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, gioisce per la tripletta del suo assistito contro il Sassuolo. Il noto procuratore commenta così su Twitter: "Standing ovation per il top scorer della Serie A. Tutti in piedi per il capocannoniere Osimhen".