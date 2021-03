Allegri stasera a Sky, Piccinini: "Prevedo parecchi bomboni"

Massimiliano Allegri tornerà stasera in tv, ospite di Sky nel post-partita di Roma-Napoli. L’ex tecnico della Juventus romperà un silenzio durato quasi due anni. Una partecipazione commentata anche da Sandro Piccinini, che sarà anche lui sugli schermi digitali, via Twitter: "Come al solito vi aspetto stasera al Club, subito dopo Roma-Napoli. Con Max Allegri prevedo parecchi bomboni”.

