Altro tentativo di aggressione a Firenze, Palmeri: “Uno scalmanato, non rappresenta i viola”

Ancora una volta calda l'atmosfera a Firenze in occasione delle partite della Fiorentina, come già accaduto nel post della gara con il Napoli. Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, inviato ieri al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Inter, ha raccontato di un episodio che si è verificato nel corso del suo lavoro: "Ieri durante la diretta uno scalmanato ha tentato di aggredirmi. Ringrazio la Digos prontamente intervenuta schierandosi a protezione e procedendo al riconoscimento. Un soggetto non rappresentativo dei tifosi della Fiorentina, arrivati in tanti a fare festa e chiedere selfie".

