Alvino: "3 finali europee su 3 perse per le italiane, in campionato impresa epica del Napoli!"

Dopo Roma e Fiorentina, anche l'Inter non riesce ad alzare una coppa europea. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su Twitter: "3 finali europee 3 sconfitte per le italiane. Una ai rigori, un’altra con un gol subito al 90esimo e stasera solo 1-0 contro quella che per molti è la squadra più forte del mondo. Alla luce di quanto è accaduto in Europa, la straordinaria vittoria del Napoli in campionato, per come è arrivata, asfaltando tutti gli avversari, assume sempre di più i contorni dell’impresa epica!"